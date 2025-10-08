Werbung ausblenden

Gaza-Gespräche in Ägypten: Verhandler wieder zusammengekommen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

SCHARM EL SCHEICH (dpa-AFX) - Die Gespräche zur Beendigung des Gaza-Kriegs im ägyptischen Scharm el Scheich sind arabischen Medienberichten und informierten Kreise zufolge am Mittag fortgesetzt worden. Schwerpunkt der heutigen Beratungen ist, strittige Punkte der vergangenen Tage auszuräumen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Umfeld der Gespräche erfuhr. Dabei gehe es insbesondere um die von der Hamas geforderten Garantien, dass nach der Freilassung israelischer Geiseln die israelischen Kampfhandlungen völlig eingestellt würden.

Man wolle auch über Zeitpläne und Umsetzungsmechanismen des von US-Präsident Donald Trump vorgestellten Plan zur Beendigung des Krieges sprechen, hieß es.

Ägypten, Katar und die USA vermitteln zwischen der Hamas und Israel. Die indirekten Gespräche haben am Montag begonnen. Bis zu einem Ergebnis könnten noch mehrere Tage vergehen./arj/DP/men

Das könnte dich auch interessieren

Deutschland besonders betroffen
EU-Kommission will Zölle auf Stahl auf 50 Prozent verdoppelngestern, 16:31 Uhr · dpa-AFX
EU-Kommission will Zölle auf Stahl auf 50 Prozent verdoppeln
Washington im Fokus
'Shutdown' in den USA zieht sich in die neue Woche05. Okt. · dpa-AFX
'Shutdown' in den USA zieht sich in die neue Woche
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Chart dieses Agrar-Rohstoffs signalisiert Trendwendegestern, 15:38 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025
Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfen05. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden