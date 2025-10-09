Werbung ausblenden

APA ots news: Volksbanken-Verbund mit neuem Markenauftritt: Gutes zieht Kreise.

    Wien (APA-ots) - Der Volksbanken-Verbund präsentiert seinen neuen  
Außenauftritt. Im 
Zentrum der Kampagne stehen die Menschen in den Regionen und die 
lokalen Wirtschaftskreisläufe. Das spiegelt sich auch im neuen Claim 
der Volksbanken wider: Gutes zieht Kreise. 

Rund 95 Prozent aller Finanzierungen des heimischen Volksbanken- 
Verbundes erfolgen in Österreichs lokalen Wirtschaftsräumen und 
beleben damit die regionale Wertschöpfung. Diesen Fakt rückt die 
heimische Bank in den Mittelpunkt ihres neuen Markenauftritts. Der 
Volksbanken-Verbund zeigt damit, welchen Mehrwert er seinen Kundinnen 
und Kunden bietet: die Stärkung der lokalen Wirtschaft und neue 
Perspektiven für die eigenen Standorte. Als Hausbank ist die 
Volksbank dort präsent, wo Menschen ihre Finanzentscheidungen treffen 
- vor Ort. So entsteht ein Kapitalfluss, der tragfähige Verbindungen 
schafft, Chancen und Möglichkeiten eröffnet, und langfristig zur 
Entwicklung des Wirtschaftsstandorts beiträgt. Wer seine Finanzen in 
die Hände der Volksbank legt - sei es als Privatkundin bzw. -kunde 
oder als Unternehmerin bzw. Unternehmer - wird Teil dieses regionalen 
Geldkreislaufs. Gutes zieht Kreise. 

"Der Volksbanken-Verbund richtet sein Handeln konsequent an 
seinen Werten aus. Als Genossenschaftsbank sind wir überzeugt, dass 
wir gemeinsam mehr bewegen können als allein. Die sinnstiftende 
Grundidee unseres Miteinanders ist das Füreinander. Dieses starke 
Signal machen wir jetzt spürbar", sagt Sonja Schörgenhofer, Leitung 
Marketing und Kommunikation der VOLKSBANK WIEN AG. 

Gemeinsam mit dem Kreativ-Kollektiv The Odd wurden diese in einen 
zukunftsorientierten Markenauftritt übersetzt, der mit einer klaren 
Bildsprache und persönlichen Geschichten das Markenversprechen neu 
interpretiert. 

Zwtl.: Gutes zieht Kreise: Neuer Auftritt der Volksbanken 

Der Markenauftritt ist ab sofort auf der neuen Website, in der 
Kundenkommunikation und in den Filialen der Volksbanken präsent.Ein 
besonderer Fokus liegt dabei auf dem Ausbau der digitalen Präsenz, 
die persönliche Nähe und partnerschaftliche Begleitung auch online 
erlebbar macht. "Es sind die Menschen in den Regionen, die mit ihren 
Zielen und individuellen Geschichten unser Land prägen. Mit einer 
klaren Botschaft macht die Kampagne die Zusammenhänge des 
Füreinanders sichtbar", sagt Fedja Burmeister, Gründer von The Odd. 
Das neue Kommunikationskonzept spiegelt die genossenschaftliche 
Identität und Werte des Volksbanken-Verbundes wider. 

Zwtl.: Neue Volksbanken-Kampagne on air 

Die aktuelle Kampagne des Volksbanken-Verbundes ist Mitte 
September 2025 gestartet. The Odd zeichnet für das Kreativkonzept und 
die Umsetzung verantwortlich. Die Kampagne ist im TV (klassisch und 
online), OOH (Plakate, Verkehrsmittelwerbung etc.), in Print, Digital 
und auf Social Media zu sehen. Sonderwerbeformen wie das Branding des 
Wiener Riesenrads, Murals in Graz und Innsbruck, Gerüstwerbung in 
Salzburg und leuchtende Würfel in Bregenz ergänzen die Kampagne 
zusätzlich. 

Hier gehts zur Landingpage: 
https://volksbank.at/gutesziehtkreise 

Hier gehts zum Spot: https://volksbank.at/gutesziehtkreise#video 

Der Volksbanken-Verbund 

Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige 
Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die 
Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK 
zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die 
VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine 
Bilanzsumme von rd. 32,6 Mrd. Euro und betreut mit 3.151 
Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) in 231 Vertriebsstellen rund 1 
Mio. Kundinnen bzw. Kunden in ganz Österreich (Stand: 30.06.2025). 
Weitere Informationen auf www.volksbank.at bzw. 
www.volksbank.at/nachhaltigkeit . Die hier dargestellten Angaben 
dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der 
unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 

VOLKSBANK WIEN AG 

Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.307 Mitarbeitenden ( 
Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen 
Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie 
der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der 
österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft 
erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation 
auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand: 
30.06.2025). Weitere Informationen auf www.volksbankwien.at bzw. 
www.volksbank.at/nachhaltigkeit . Die hier dargestellten Angaben 
dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der 
unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 

Rückfragehinweis: 
   VOLKSBANK WIEN AG 
   Mag. Miriam Daill 
   Leitung Unternehmenskommunikation, Unternehmenssprecherin 
   Telefon: +43 1 40 137 - 0 
   E-Mail: miriam.daill@volksbankwien.at 

