APA ots news: Volksbanken-Verbund mit neuem Markenauftritt: Gutes zieht Kreise.

Wien (APA-ots) - Der Volksbanken-Verbund präsentiert seinen neuen Außenauftritt. Im Zentrum der Kampagne stehen die Menschen in den Regionen und die lokalen Wirtschaftskreisläufe. Das spiegelt sich auch im neuen Claim der Volksbanken wider: Gutes zieht Kreise. Rund 95 Prozent aller Finanzierungen des heimischen Volksbanken- Verbundes erfolgen in Österreichs lokalen Wirtschaftsräumen und beleben damit die regionale Wertschöpfung. Diesen Fakt rückt die heimische Bank in den Mittelpunkt ihres neuen Markenauftritts. Der Volksbanken-Verbund zeigt damit, welchen Mehrwert er seinen Kundinnen und Kunden bietet: die Stärkung der lokalen Wirtschaft und neue Perspektiven für die eigenen Standorte. Als Hausbank ist die Volksbank dort präsent, wo Menschen ihre Finanzentscheidungen treffen - vor Ort. So entsteht ein Kapitalfluss, der tragfähige Verbindungen schafft, Chancen und Möglichkeiten eröffnet, und langfristig zur Entwicklung des Wirtschaftsstandorts beiträgt. Wer seine Finanzen in die Hände der Volksbank legt - sei es als Privatkundin bzw. -kunde oder als Unternehmerin bzw. Unternehmer - wird Teil dieses regionalen Geldkreislaufs. Gutes zieht Kreise. "Der Volksbanken-Verbund richtet sein Handeln konsequent an seinen Werten aus. Als Genossenschaftsbank sind wir überzeugt, dass wir gemeinsam mehr bewegen können als allein. Die sinnstiftende Grundidee unseres Miteinanders ist das Füreinander. Dieses starke Signal machen wir jetzt spürbar", sagt Sonja Schörgenhofer, Leitung Marketing und Kommunikation der VOLKSBANK WIEN AG. Gemeinsam mit dem Kreativ-Kollektiv The Odd wurden diese in einen zukunftsorientierten Markenauftritt übersetzt, der mit einer klaren Bildsprache und persönlichen Geschichten das Markenversprechen neu interpretiert. Zwtl.: Gutes zieht Kreise: Neuer Auftritt der Volksbanken Der Markenauftritt ist ab sofort auf der neuen Website, in der Kundenkommunikation und in den Filialen der Volksbanken präsent.Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Ausbau der digitalen Präsenz, die persönliche Nähe und partnerschaftliche Begleitung auch online erlebbar macht. "Es sind die Menschen in den Regionen, die mit ihren Zielen und individuellen Geschichten unser Land prägen. Mit einer klaren Botschaft macht die Kampagne die Zusammenhänge des Füreinanders sichtbar", sagt Fedja Burmeister, Gründer von The Odd. Das neue Kommunikationskonzept spiegelt die genossenschaftliche Identität und Werte des Volksbanken-Verbundes wider. Zwtl.: Neue Volksbanken-Kampagne on air Die aktuelle Kampagne des Volksbanken-Verbundes ist Mitte September 2025 gestartet. The Odd zeichnet für das Kreativkonzept und die Umsetzung verantwortlich. Die Kampagne ist im TV (klassisch und online), OOH (Plakate, Verkehrsmittelwerbung etc.), in Print, Digital und auf Social Media zu sehen. Sonderwerbeformen wie das Branding des Wiener Riesenrads, Murals in Graz und Innsbruck, Gerüstwerbung in Salzburg und leuchtende Würfel in Bregenz ergänzen die Kampagne zusätzlich. Hier gehts zur Landingpage: https://volksbank.at/gutesziehtkreise Hier gehts zum Spot: https://volksbank.at/gutesziehtkreise#video Der Volksbanken-Verbund Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine Bilanzsumme von rd. 32,6 Mrd. Euro und betreut mit 3.151 Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) in 231 Vertriebsstellen rund 1 Mio. Kundinnen bzw. Kunden in ganz Österreich (Stand: 30.06.2025). VOLKSBANK WIEN AG Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.307 Mitarbeitenden ( Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand: 30.06.2025). 