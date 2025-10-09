Autobahnen in Berlin werden für Polizeieinsatz gesperrt
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Die Stadtautobahn in Berlin wird heute wegen eines größeren Polizeieinsatzes stundenlang gesperrt. Über die Hintergründe des Einsatzes machte die Polizei zunächst keine Angaben.
Die Autobahnen 100 und 113 werden zwischen der Anschlussstelle Stubenrauchstraße und der Alboinstraße in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Die Sperrung gilt demnach von 10.00 bis 15.00 Uhr.
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren und mehr Fahrzeit einzuplanen./agy/DP/mis
Das könnte dich auch interessieren
POLITIK/ROUNDUP: Bundesregierung will Drohnenabwehr bis Jahresende ausbauengestern, 14:55 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfen05. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan RißeWie man es auch dreht: Aktuell finden sich immer Gründe für steigende Kurse04. Okt. · Acatis