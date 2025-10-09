EQS-AFR: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
09.10.2025 / 07:30 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort:
https://www.agrana.com/fileadmin/inhalte/agrana_group/quarterly_reports/2025_26/AGRANA_Bericht_ueber_H1_2025_26_web.pdf
Sprache: Englisch
Ort:
https://www.agrana.com/fileadmin/inhalte/agrana_group/quarterly_reports/2025_26/AGRANA_Report_on_H1_2025_26_web.pdf
Bemerkungen:
AGRANA Bericht über das erste Halbjahr 2025|26
09.10.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
|F.-W.-Raiffeisen-Platz 1
|A-1020 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.agrana.com
|Ende der Mitteilung
2210310 09.10.2025 CET/CEST