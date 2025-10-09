Werbung ausblenden

EQS-AFR: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Group · Uhr
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft / Veröffentlichung von Finanzberichten
AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

09.10.2025 / 07:30 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.agrana.com/fileadmin/inhalte/agrana_group/quarterly_reports/2025_26/AGRANA_Bericht_ueber_H1_2025_26_web.pdf

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.agrana.com/fileadmin/inhalte/agrana_group/quarterly_reports/2025_26/AGRANA_Report_on_H1_2025_26_web.pdf

Bemerkungen:

AGRANA Bericht über das erste Halbjahr 2025|26

09.10.2025 CET/CEST

Sprache:Deutsch
Unternehmen:AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
F.-W.-Raiffeisen-Platz 1
A-1020 Wien
Österreich
Internet:www.agrana.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2210310 09.10.2025 CET/CEST

AGRANA Beteiligungs-AG

