EQS-News: Newmark übernimmt das führende Immobilienberatungs- und Managed-Services-Unternehmen RealFoundations

NEW YORK, 9. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Newmark Group, Inc. (Nasdaq: NMRK) („Newmark" oder „das Unternehmen"), ein weltweit führendes Beratungsunternehmen für Gewerbeimmobilien, gibt die Übernahme von RealFoundations, Inc. und dessen Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen (im Folgenden zusammenfassend als „RealFoundations" bezeichnet) bekannt, einem weltweit führenden professionellen Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Dallas, Texas, das sich ausschließlich auf die Immobilienbranche konzentriert und Managementberatung sowie Managed Services anbietet. Die Übernahme beschleunigt die Erweiterung der Investor Solutions-Suite von Newmark und verbessert die Fähigkeit des Unternehmens, institutionellen Kunden in den USA, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum marktführende Fonds- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen anzubieten.

„Wir investieren in skalierte Beratungs- und Managed-Services-Kapazitäten, die der Komplexität der heutigen institutionellen Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Vermögenswerte hinweg gerecht werden", erklärte Barry Gosin, Chief Executive Officer der Newmark Group, Inc. und Chairman der Newmark & Company Real Estate, Inc. Die Übernahme von RealFoundations stärkt die Position von Newmark als weltweit führender Anbieter von Lösungen für Investoren und Nutzer und bringt uns unserem Ziel näher, die wiederkehrenden Einnahmen aus Management- und Serviceleistungen bis 2029 auf über 2 Milliarden US-Dollar zu steigern."

Mit mehr als 500 Mitarbeitern, die 500 Unternehmen in den USA, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum unterstützen, hat sich RealFoundations einen Ruf als führender Partner für globale Investmentmanager und institutionelle Anleger erworben und bietet Datenmanagement, Transaktionsunterstützung, Leistungsanalysen, Bewertungsdienstleistungen und strategische Beratung an. Die differenzierte Technologie und die durchgängigen Workflow-Systeme des Unternehmens ermöglichen es Kunden, ihre Backoffice-Funktionen zu skalieren und gleichzeitig Echtzeit-Einblick in Daten auf Portfolioebene zu erhalten.

„Die Beratungs- und Managed Services von RealFoundations stärken unsere Fähigkeit, Kunden integrierte Investmentdienstleistungen anzubieten, die die Performance und die Bereitstellung von Kundenservices unterstützen", erklärte Lou Alvarado, Chief Operating Officer. „Durch die Kombination ihres Liefermodells und ihres Fachwissens mit unserer Kapitalmarktplattform können wir unseren Kunden dabei unterstützen, noch schneller, effizienter und mit noch mehr Einblicken zu wachsen."

Die Investition stärkt die Managed Services von Newmark für seine Investoren-Kunden, zu denen mittlerweile mehr als 1.000 Fachleute weltweit gehören, da das Unternehmen sein Angebot an Datendiensten, Mietvertragsverwaltung, Buchhaltung, Berichterstattung, Vermögensverwaltung und der neu eingeführte Fondsverwaltung auf globaler Ebene erweitert. RealFoundations ergänzt das Angebot von Newmark um fortschrittliche Technologie, Beratungskompetenz und einen komplementären Kundenstamm aus führenden REITs, Investmentmanagern und Eigentümern in den Bereichen Büro, Einzelhandel, Industrie, Mehrfamilienhäuser und Einfamilienhäuser und erweitert damit die institutionelle Reichweite von Newmark.

„Der Beitritt zu Newmark ist für unser Unternehmen ein logischer nächster Schritt", erklärte Chris Shaida, Gründer und Chief Executive Officer von RealFoundations. „Wir teilen das gemeinsame Engagement, intelligente, kundenorientierte Lösungen anzubieten, und mit der globalen Plattform und den Kundenbeziehungen von Newmark sind wir bestens aufgestellt, um unseren Einfluss zu vergrößern und unsere Kundenbeziehungen zu vertiefen."

Das Führungsteam von RealFoundations wird das Unternehmen weiterhin unter dem Namen Newmark RF, Teil der Investor Solutions-Gruppe von Newmark, leiten und dabei die Kontinuität der Dienstleistungen gewährleisten, während es gleichzeitig die geografische Reichweite und die Kompetenzen unter der Marke Newmark ausbaut. Neben Shaida, President von Newmark RF, treten folgende Personen dem Führungsteam bei: David Stanford, Executive Vice President of Growth, John Seaton, Executive Vice President of Revenue, Dan Sterk, Executive Vice President of Managed Services, und Phillip McCorkle, Executive Vice President of Management Consulting. Gemeinsam verfügen sie über jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Strategie, Betrieb, Technologie und Kundenberatung für weltweit führende Immobilienbesitzer, -betreiber und -investoren. Die Gruppe wird eng mit Ania Jastrzebska, Senior Managing Director of Global Managed Services, zusammenarbeiten und dabei die umfangreichen Kapitalmarktbeziehungen und die Erfolgsbilanz von Newmark in Bezug auf das jüngste Wachstum nutzen.

Newmark hat den Marktanteil seines Kapitalmarktgeschäfts in den USA in den letzten zehn Jahren erheblich gesteigert, da das Unternehmen seinen Marktanteil im Bereich Investmentverkäufe fast verdreifacht und seinen Anteil an gewerblichen und Mehrfamilienhaus-Kreditvergaben seit 2015 um das Sechsfache erhöht hat. Laut Real Estate Alert war Newmark im ersten Halbjahr 2025 auch das führende Maklerunternehmen für Büroimmobilien in den USA. Darüber hinaus baut Newmark seine Präsenz auf den Kapitalmärkten international weiter aus und hat kürzlich die Einstellung mehrerer führender Fachleute für Investmentverkäufe und Schuldenberatung in Großbritannien, Frankreich und Deutschland bekannt gegeben.

Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. G-Side Capital Advisors fungierte als exklusiver Finanzberater von RealFoundations. Die Finanzergebnisse von Newmark RF werden in das wachsende Angebot des Unternehmens an wiederkehrenden Managementdienstleistungen und Servicegeschäften aufgenommen.

Um mehr über Newmark RF zu erfahren, besuchen Sie bitte realfoundations.net.

Informationen zu NewmarkDie Newmark Group, Inc. (Nasdaq: NMRK) ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften („Newmark") ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Gewerbeimmobilien, das jede Phase des Immobilienlebenszyklus nahtlos abdeckt. Das umfassende Angebot an Dienstleistungen und Produkten von Newmark ist einzigartig auf jeden Kunden zugeschnitten, von Eigentümern bis zu Nutzern, von Investoren bis zu Gründern, von Start-ups bis zu Blue-Chip-Unternehmen. Durch die Kombination der globalen Reichweite der Plattform mit Marktinformationen in etablierten und aufstrebenden Immobilienmärkten bietet Newmark seinen Kunden aus allen Branchen einen hervorragenden Service. Für die zwölf Monate bis zum 30. Juni 2025 erzielte Newmark einen Umsatz von über 2,9 Milliarden US-Dollar. Zum 30. Juni 2025 waren Newmark und seine Geschäftspartner gemeinsam mit über 8.400 Fachkräften in 165 Niederlassungen auf vier Kontinenten tätig. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie nmrk.com oder folgen Sie @newmark.

Diskussion von zukunftsgerichteten Aussagen über NewmarkAussagen in diesem Dokument, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind „zukunftsgerichtete Aussagen", die Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Dazu gehören auch Aussagen über das Geschäft, die Ergebnisse, die Finanzlage, die Liquidität und die Aussichten des Unternehmens, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können und dem Risiko unterliegen, dass die tatsächlichen Auswirkungen möglicherweise erheblich von den gegenwärtigen Erwartungen abweichen können. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Newmark keine Verpflichtung zur Aktualisierung von zukunftsgerichteten Aussagen. Eine Erörterung zusätzlicher Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen, finden Sie in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen von Newmark, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die in diesen Unterlagen dargelegten Risikofaktoren und den besonderen Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen sowie etwaige Aktualisierungen dieser Risikofaktoren und des besonderen Hinweises zu zukunftsgerichteten Informationen, die in nachfolgenden Berichten auf Formular 10-K, Formular 10-Q oder Formular 8-K enthalten sind.

