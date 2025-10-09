Koalitionsspitzen wollen Ergebnisse bekanntgeben

BERLIN (dpa-AFX) - Die Spitzen von CDU, CSU und SPD wollen am Vormittag die Ergebnisse ihrer Beratungen im Kanzleramt bekanntgegeben. Die Bundesregierung kündigte für 9.00 Uhr eine Pressekonferenz von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Finanzminister Lars Klingbeil, Sozialministerin Bärbel Bas (beide SPD) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) an. Der Koalitionsausschuss hatte bis tief in die Nacht getagt. Themen waren unter anderem die Differenzen zum endgültigen EU-weiten Aus für Neufahrzeuge mit Verbrennermotor 2035 und die geplante Reform des Bürgergelds./wn/DP/zb