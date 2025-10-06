Trump ändert Zollpläne für Lastwagen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die von US-Präsident Donald Trump angepeilten Zölle auf schwere Lastwagen sollen erweitert und erst zu einem späteren Zeitpunkt erhoben werden. Ab 1. November sollen alle in die USA eingeführten mittelschweren und schweren Lastwagen mit einem Aufschlag von 25 Prozent versehen werden, wie er auf seiner Plattform Truth Social bekannt gab.

Bereits Ende September hatte Trump neue Zölle in gleicher Höhe auf "alle schweren (großen!) Lastwagen" aus dem Ausland ab dem 1. Oktober angekündigt - ob diese tatsächlich seither eingeführt wurden, blieb bislang unbeantwortet.

Unklar war zunächst auch, ob die neuesten Regelungen auf bereits geltende Abgaben - etwa länderspezifische Sätze - draufgeschlagen werden. So gilt eigentlich auf aus der EU in die Vereinigten Staaten importierte Güter ein Basiszollsatz von 15 Prozent.

Der US-Präsident begründet sein Vorgehen mit der "nationalen Sicherheit". Trump sieht die US-Wirtschaft in großer Gefahr, weil sie seiner Meinung nach von anderen Ländern über Jahre hinweg betrogen wurde. Mit seinen Zöllen - so argumentiert er - werde die heimische Wirtschaft gestärkt: Denn wenn Importe aus dem Ausland teurer werden, könnte sich die Bevölkerung verstärkt für US-Produkte entscheiden./ngu/DP/he