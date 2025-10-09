Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Autogipfel/Verbrenneraus

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

KARLSRUHE (dpa-AFX) - 'Badische Neueste Nachrichten' zu Autogipfel/Verbrenneraus

Eine konsequente Förderung von E-Autos und Infrastruktur ist bei dieser epochalen Umstellung auch hierzulande vonnöten. Stattdessen wurde der schwächelnde Absatz der E-Autos durch das plötzliche Aus der Umweltprämie im Jahr 2023 noch verschärft. Und auch jetzt wollen die Verantwortlichen außer beim Verzicht auf geringe KfZ-Steuereinnahmen lieber nicht viel aufwenden. Die Scheindebatte übertönt fast, dass auch sinnvolle Maßnahmen im Raum stehen. Warum etwa sollten Firmen, die hier Autos verkaufen wollen, nicht auch zwingend hier produzierte Komponenten einbauen? Auch darüber wird jetzt diskutiert. Es ist gut, wenn Politik und Wirtschaft einen gemeinsamen Nenner suchen. Es wäre gut, wenn er über das Aus vom Aus hinausginge./yyzz/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Deutschland besonders betroffen
EU-Kommission will Zölle auf Stahl auf 50 Prozent verdoppeln07. Okt. · dpa-AFX
EU-Kommission will Zölle auf Stahl auf 50 Prozent verdoppeln
Washington im Fokus
'Shutdown' in den USA zieht sich in die neue Woche05. Okt. · dpa-AFX
'Shutdown' in den USA zieht sich in die neue Woche
Internationale Energieagentur
US-Politik bremst Wachstum bei Erneuerbaren07. Okt. · dpa-AFX
US-Politik bremst Wachstum bei Erneuerbaren
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025
Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfen05. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden