Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zum Veggie-Burger-Verbot

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

KÖLN (dpa-AFX) - 'Kölner Stadt-Anzeiger' zum Veggie-Burger-Verbot

Sprachverbote aus Brüssel sind den Menschen nicht zu vermitteln. Der ohnehin vorhandene Frust über die EU - teils berechtigt, teils überzogen - dürfte an diesem Tag gewachsen sein. Denn was die Parlamentsmehrheit da beschlossen hat, hat mit Verbraucherschutz oder Bauernhilfe kaum etwas zu tun, dafür aber umso mehr mit Symbolpolitik. Die Begründung der konservativen EVP-Fraktion, zu der auch CDU und CSU gehören, klingt edel: Man wolle Landwirte stärken und Transparenz schaffen. Doch ein Veggie-Wurst-Verbot hilft keinem Bauern und keiner Bäuerin. Es bringt ihnen weder höhere Milchpreise noch niedrigere Kosten für Dünger, Diesel oder Landmaschinen. Kein Hof wird rentabler, nur weil ein Soja-Patty künftig nicht mehr "Burger" heißen darf./yyzz/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Deutschland besonders betroffen
EU-Kommission will Zölle auf Stahl auf 50 Prozent verdoppeln07. Okt. · dpa-AFX
EU-Kommission will Zölle auf Stahl auf 50 Prozent verdoppeln
Washington im Fokus
'Shutdown' in den USA zieht sich in die neue Woche05. Okt. · dpa-AFX
'Shutdown' in den USA zieht sich in die neue Woche
Internationale Energieagentur
US-Politik bremst Wachstum bei Erneuerbaren07. Okt. · dpa-AFX
US-Politik bremst Wachstum bei Erneuerbaren
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025
Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfen05. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden