Werbung ausblenden

Tarifeinigung für Ost-Stahl - 1,75 Prozent mehr Lohn ab 2026

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN/LEIPZIG (dpa-AFX) - In den Tarifverhandlungen für die ostdeutsche Stahlindustrie haben sich Arbeitgeber und IG Metall geeinigt. Wie die Gewerkschaft mitteilte, steigen die Entgelte für die rund 8.000 Beschäftigten zum 1. Januar 2026 um 1,75 Prozent. Die Ausbildungsvergütung erhöht sich um 75 Euro im Monat. Der Tarifvertrag läuft bis zum 31. Dezember 2026.

Zum Verhandlungspaket gehört zudem die Verlängerung der Tarifverträge zur Beschäftigungssicherung, zu Werkverträgen und zur Altersteilzeit. Diese sichern unter anderem die Übernahme von Auszubildenden, ermöglichen eine Absenkung der Arbeitszeit auf bis zu 28 Stunden mit teilweisem Entgeltausgleich sowie Regelungen zu Arbeitszeitkonten und Altersteilzeit. Das Ergebnis steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Tarifkommission und des IG-Metall-Vorstandes.

"Zähe Verhandlungen" und ein Appell an die Politik

IG-Metall-Bezirksleiter Jan Otto sprach von "zähen Verhandlungen". "Am Ende haben wir ein Ergebnis durchgesetzt, das einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit für die Beschäftigten und zur Stabilisierung der Einkommen leistet." Nun müsse die Bundesregierung mit einem Industriestrompreis für Entlastung sorgen.

Beide Seiten hatten sich am Donnerstag zur vierten Verhandlungsrunde getroffen. Bereits in der Nacht auf den 1. Oktober hatte es eine Einigung für die nordwestdeutsche Stahlindustrie gegeben. Die Chancen standen daher gut, dass es auch für die ostdeutsche Stahlindustrie ein Ergebnis geben wird.

Die Friedenspflicht war bereits abgelaufen, seit dem 1. Oktober waren Warnstreiks möglich. Für die saarländische Stahlindustrie stehen die nächsten Tarifverhandlungen noch an.

Krise in der Stahlbranche

Die deutsche Stahlindustrie leidet unter der Krise in Abnehmerbranchen, vor allem der Autoindustrie. Hinzu kommen gestiegene Energiepreise, Billigimporte aus China und die Kosten für den Umbau hin zu einer klimafreundlicheren Stahlproduktion. Auch hohe Zölle auf Stahlimporte in die USA machen der Branche zu schaffen. Branchenschwergewichte wie Thyssenkrupp planen den Abbau Tausender Stellen./nif/djj/DP/men

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Thyssenkrupp
Salzgitter
ArcelorMittal

Das könnte dich auch interessieren

Deutschland besonders betroffen
EU-Kommission will Zölle auf Stahl auf 50 Prozent verdoppeln07. Okt. · dpa-AFX
EU-Kommission will Zölle auf Stahl auf 50 Prozent verdoppeln
Kupfer- und Metallkonzern
Marktunsicherheit in Europa: Aurubis stoppt Investitionen ins Batterierecyclinggestern, 17:07 Uhr · dpa-AFX
Marktunsicherheit in Europa: Aurubis stoppt Investitionen ins Batterierecycling
Thyssenkrupp & Co.
Maßnahmen der EU für Stahlbranche treiben Kurse weiter angestern, 10:02 Uhr · dpa-AFX
Maßnahmen der EU für Stahlbranche treiben Kurse weiter an
Österreichischer Stahlkonzern
Voestalpine fordert zusätzlich zu EU-Stahlzöllen weitere Schrittegestern, 15:27 Uhr · Reuters
Voestalpine fordert zusätzlich zu EU-Stahlzöllen weitere Schritte
Kupferpreis-Aufschlag steigt stark
Aurubis-Aktie erreicht Rekord-Hoch07. Okt. · dpa-AFX
Aurubis-Aktie erreicht Rekord-Hoch
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Bilanzanalyse zum IPO
Ottobock gehört auf die Watchlist – nicht ins Depotheute, 12:15 Uhr · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden