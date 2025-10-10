EQS-News: Eightco Holdings Inc. ($ORBS) erweitert seine strategische Vision auf Unternehmen

EQS-News: Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) / Schlagwort(e): Produkteinführung

Eightco kündigt neue Initiative an, um Authentifizierung in Unternehmen einzuführen und Vertrauen und Verifizierung in großem Maßstab zu ermöglichen

Das Unternehmen wird als globale Authentifizierungs- und Vertrauensebene dienen, auf die sich Organisationen verlassen können

Unterstützt wird Eightco von einer ausgewählten Gruppe strategischer und institutioneller Investoren: BitMine (BMNR), MOZAYYX, World Foundation, Wedbush, Coinfund, Discovery Capital Management, FalconX, Kraken, Pantera, GSR, Brevan Howard und weitere

EASTON, Pennsylvannia, USA, 10. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) gab heute den Start eines neuen Pilotprogramms bekannt, das die KI-Authentifizierung für Unternehmen voranbringen soll. Die Initiative wird innovative Ansätze identifizieren und entwickeln, um neue Herausforderungen im Bereich Identitäts- und Verifizierungsmanagement anzugehen, die sich aus der zunehmenden Nutzung von KI durch Unternehmen ergeben.

Durch strategische Investitionen und Partnerschaften sowie eine einzigartige Worldcoin-Kasse treibt Eightco die Entwicklung eines universellen Rahmens für digitale Identität und Authentifizierung voran.

„Angesichts der Investitionen in Höhe von Billionen US-Dollar in KI ist das Fehlen einer skalierbaren, menschensicheren Authentifizierung zu einer zentralen Herausforderung für Unternehmen geworden", so Dan Ives, Chairman bei Eightco Holdings Inc. ($ORBS). „Im letzten Monat haben wir von vielen Anbietern von Unternehmenstechnologien gehört, die auf der Suche nach sicheren, überprüfbaren Identitätslösungen sind, um ihre KI-Workloads und -Anwendungen zu skalieren. Unser neues Programm wird Unternehmen dabei helfen, Single-Sign-On-Funktionen und Verifizierungswege in dieser stetig expandierenden digitalen Landschaft zu analysieren. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Technologiepartnern, die sich diesen Herausforderungen stellen – denn Authentifizierung und Vertrauen sind die Grundlage der langfristigen strategischen Vision von Eightco."

INFORMATIONEN ZU EIGHTCO HOLDINGS INC.Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) unterstützt und entwickelt Technologien, die für die Zukunft der Authentifizierung, Verifizierung und des Proof of Human (PoH) unverzichtbar sind, durch strategische Investitionen, Partnerschaften und seine einzigartige Worldcoin-Treasury-Strategie. In einer zunehmend agentenbasierten Welt strebt Eightco eine universelle Grundlage für die digitale Identität an.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden. Begriffe wie „plant", „erwartet", „wird", „geht davon aus", „fortsetzen", „ausbauen", „vorantreiben", „entwickeln", „glaubt", „Leitlinie", „Ziel", „könnte", „bleiben", „projizieren", „Ausblick", „beabsichtigen", „schätzen", „könnte", „sollte" und andere Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung und Ausdrucksweise sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Überzeugungen und Annahmen des Managements, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen und keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse können infolge verschiedener Faktoren erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Die Fähigkeit von Eightco, die Anforderungen für die fortgesetzte Notierung an der Nasdaq zu erfüllen; unerwartete Kosten, Gebühren oder Ausgaben, die die Kapitalressourcen von Eightco verringern; die Unfähigkeit von Eightco, ausreichend Kapital zur Finanzierung seines Geschäfts zu beschaffen; die Unfähigkeit von Eightco, Innovationen zu entwickeln und Nutzer für die Produkte von Eightco zu gewinnen; zukünftige Gesetze und Vorschriften, die sich negativ auf digitale Vermögenswerte auswirken; sowie sich ändernde Positionen der Öffentlichkeit und der Regierung in Bezug auf das Mining digitaler Vermögenswerte. Angesichts dieser Risiken und Ungewissheiten werden Sie darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Eine Erörterung anderer Risiken und Ungewissheiten sowie anderer wichtiger Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Eightco von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen, finden Sie in den Unterlagen, die Eightco bei der Securities and Exchange Commission (der „SEC") eingereicht hat, einschließlich seines Jahresberichts auf Formular 10-K, der am 15. April 2025 bei der SEC eingereicht wurde. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, und Eightco übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder die Ergebnisse etwaiger Überarbeitungen solcher Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

