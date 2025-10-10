Werbung ausblenden

Israels Militär: Feuerpause seit Mittag in Kraft

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Die Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas ist seit 12.00 Uhr mittags (Ortszeit) in Kraft. Das teilte ein Militärsprecher mit./czy/DP/mis

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Bilanzanalyse zum IPO
Ottobock gehört auf die Watchlist – nicht ins Depotgestern, 12:15 Uhr · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden