Israels Militär: Feuerpause seit Mittag in Kraft
dpa-AFX · Uhr
TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Die Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas ist seit 12.00 Uhr mittags (Ortszeit) in Kraft. Das teilte ein Militärsprecher mit./czy/DP/mis
