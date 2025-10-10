Werbung ausblenden

Trump zu Rede im israelischen Parlament eingeladen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

TEL AVIV (dpa-AFX) - Der israelische Parlamentsvorsitzende Amir Ohana hat US-Präsident Donald Trump offiziell eingeladen, während seines Besuchs in Israel vor der Knesset zu sprechen. Trumps Rede würde eine bedeutsame Geste "unserer ewigen Dankbarkeit für Ihre einmalige Führungsstärke und für die unzerbrechliche Allianz" beider Staaten sein, heißt es in dem Einladungsschreiben, das Ohana auch auf der Plattform X postete. "Israel erwartet den Friedens-Präsidenten", schrieb er dazu. Trump sei der "größte Freund und Verbündete der jüdischen Nation in der modernen Geschichte". Trump plant nach eigenen Angaben, am Sonntag in Richtung Nahost aufzubrechen - wann genau er an welchem Ort sein will, ist aber noch unklar./czy/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Deutschland besonders betroffen
EU-Kommission will Zölle auf Stahl auf 50 Prozent verdoppeln07. Okt. · dpa-AFX
EU-Kommission will Zölle auf Stahl auf 50 Prozent verdoppeln
Technologie-Wettbewerb mit den USA
China weitet Exportbeschränkungen bei seltenen Erden ausgestern, 08:43 Uhr · dpa-AFX
China weitet Exportbeschränkungen bei seltenen Erden aus
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Bilanzanalyse zum IPO
Ottobock gehört auf die Watchlist – nicht ins Depotgestern, 12:15 Uhr · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden