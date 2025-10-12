Werbung ausblenden

US-Sondergesandter Witkoff besucht Gazastreifen

dpa-AFX · Uhr
GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, haben begleitet von Israels Militär den Gazastreifen besucht. Mit dabei war nach israelischen Militärangaben auch Admiral Brad Cooper vom US-Zentralkommando. Israels Streitkräfte veröffentlichten Fotos und Videos von dem Feldbesuch.

Der Zugang zum Gazastreifen wird vollständig von Israel kontrolliert, das eine Blockade zu See, Luft und Boden verhängt hat. Besuche von solch ranghohen Regierungsvertretern sind äußert selten. Internationalen Journalisten wird der unabhängige Zugang trotz wiederholter Forderungen von Presseverbänden und Redaktionen verwehrt.

Im November 2023, einige Wochen nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und damit dem Beginn des Kriegs, hatte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu das Gebiet selbst besucht. EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola war im Februar dort - nach Angaben des Parlaments war sie erste führende EU-Politikerin in dem Gebiet seit mehr als einem Jahrzehnt./jot/DP/zb

