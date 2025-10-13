Werbung ausblenden

Alnatura ruft Räuchertofu zurück

dpa-AFX · Uhr
DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Bio-Händler Alnatura ruft bundesweit einen Räuchertofu zurück. Es handle sich um Packungen des Alnatura Räuchertofus ungekühlt, 200 Gramm mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 5. Juli 2026, wie das Darmstädter Unternehmen mitteilte. Dieser sei nicht ausreichend erhitzt worden und die Haltbarkeit könne nicht sicher gewährleistet werden. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist auf der Vorderseite aufgedruckt.

Das Produkt ist laut Alnatura erhältlich bei:

* Alnatura Super Natur Märkten

* EDEKA

* Globus

* HIT

* Tegut

* Ullis Super Natur Markt (Schwerin)

* bioaufvorrat (Onlineshop)

Alnatura habe das betroffene Produkt bereits vorsorglich aus dem Verkauf genommen. Kundinnen und Kunden erhielten Ersatz./lfo/DP/jha

