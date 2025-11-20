Verrechnungstöpfe nutzen

Wie clevere Verluststrategien die Steuerlast deutlich senken können

onvista · 20.11.2025, 15:37 Uhr (aktualisiert: 20.11.2025, 17:27 Uhr) Uhr (aktualisiert:Uhr)

Das Jahresende naht - und damit schließt sich das Fenster, um das Depot zu optimieren. Um Steuern zu sparen, kann es nun sogar Sinn machen, sich von Aktien zu trennen, und zwar mit Verlusten.