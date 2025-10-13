EQS-News: TCL SunPower Global tritt der EEBus-Initiative bei, um die Integration intelligenter Energien voranzutreiben

EQS-News: TCL SunPower Global / Schlagwort(e): Produkteinführung/Joint Venture

LYON, Frankreich, 8. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- TCL SunPower Global, ein führender Anbieter innovativer Solarenergielösungen, gab heute seine offizielle Mitgliedschaft in der EEBus Initiative, der führenden branchenübergreifenden Initiative zur Entwicklung eines Kommunikationsstandards für energiemanagementrelevante Geräte und Systeme, bekannt. Mit dem Beitritt zu EEBus unterstreicht TCL SunPower Global seinen Einsatz für die nahtlose Integration von Solarstromerzeugung, Energiespeicherung sowie flexiblem Verbrauch für Haushalte und Unternehmen weltweit. Die Initiative fördert eine herstellerunabhängige, standardisierte Sprache für Energiemanagementsysteme, die es Produkten verschiedener Hersteller ermöglicht, intelligent und sicher zu interagieren.

„Interoperabilität ist der Schlüssel zum Aufbau einer wirklich vernetzten und nachhaltigen Energiezukunft", sagte Adam Wolf, Digitaldirektor bei TCL SunPower Global. „Durch unsere Mitgliedschaft in der EEBus Initiative tragen wir dazu bei, offene Standards zu definieren, die es Kunden ermöglichen, den Eigenverbrauch zu optimieren, von dynamischen Tarifen zu profitieren sowie E-Mobilität und andere flexible Lasten nahtlos in ein intelligentes Energie-Ökosystem zu integrieren."

Die EEBus Initiative bringt führende Unternehmen aus der Energie-, Automobil- und Smart-Energy-Branche zusammen, um gemeinsame Anwendungsfälle für den Energiedatenaustausch zu definieren und umzusetzen. Als Mitglied wird TCL SunPower Global aktiv an Arbeitsgruppen teilnehmen, die sich auf die Interaktion mit dem Stromnetz, die Integration von Elektromobilität sowie die technische Umsetzung konzentrieren. Damit wird sichergestellt, dass die Produkte von TCL SunPower Global mit den sich entwickelnden globalen Energiestandards übereinstimmen.

Mit einem Portfolio von Hochleistungssolarmodulen und Energiespeicherlösungen der nächsten Generation ist TCL SunPower Global gut aufgestellt, um den Übergang zu klimaneutralen, dezentralen Energiesystemen zu unterstützen.

„Wir heißen TCL SunPower Global in der EEBus-Initiative herzlich willkommen. Ihr Einsatz für eine standardisierte Kommunikation spiegelt ein klares Verständnis dafür wider, dass die Zukunft der Energie von einer sektorübergreifenden Koordination abhängt", sagte Annike Abromeit, Innovationsdirektorin bei EEBus. „Indem TCL SunPower sein Fachwissen einbringt und sich an offenen Standards orientiert, unterstützt das Unternehmen die Entwicklung wirklich interoperabler Energielösungen und stellt sicher, dass Technologien für Haushalte, Netze sowie Mobilität nicht nur kompatibel sind, sondern auch intelligent zusammenarbeiten, um mehr Effizienz und Flexibilität zu erreichen."

Informationen zu TCL SunPower GlobalGestützt auf die globale Stärke, finanzielle Stabilität und technologische Führerschaft der TCL Group ist TCL SunPower Global ein führender Akteur im Bereich der Solarenergie, der sich der Bereitstellung von leistungsstarken, zuverlässigen sowie zugänglichen Solarlösungen weltweit verschrieben hat. Wir integrieren fortschrittliche Technologie, vertikale Fertigung und einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit, um den Übergang zu sauberer Energie zu unterstützen. Wir stehen an der Spitze der Innovation und leisten Pionierarbeit bei der Entwicklung von Solartechnologien der nächsten Generation, die Einzelpersonen, Unternehmen sowie ganze Regionen in die Lage versetzen, eine saubere Energiezukunft zu gestalten. TCL SunPower Global bringt zwei spezielle Produktmarken auf den Markt: TCL Solar, das sich auf hocheffiziente Solarmodule konzentriert, und SunPower, das integrierte Energielösungen anbietet. Gemeinsam decken sie die vielfältigen Anforderungen des globalen Solarmarktes ab, von Hausdächern über gewerbliche Anlagen bis hin zu großen Versorgungsprojekten. Weitere Informationen finden Sie auf sunpowerglobal.com, tclsolar.com und bei LinkedIn.

Informationen zur EEBus Initiative

Die EEBus Initiative ist eine internationale Non-Profit-Organisation, die einen Kommunikationsstandard entwickelt, der eine nahtlose Interaktion zwischen steuerbaren Geräten, Energiemanagementsystemen und dem intelligenten Stromnetz ermöglicht. Zu den Mitgliedern gehören führende Unternehmen aus der Automobil-, Heizungs-, Photovoltaik-, Batterie- und Haushaltsgeräteindustrie sowie aus den Bereichen Smart Grid, Smart Metering und Energiemanagement. Sie alle arbeiten zusammen, um die Energiewende zu beschleunigen.

