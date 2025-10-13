Erste Geiseln an israelische Armee übergeben
dpa-AFX · Uhr
TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Die ersten sieben von der islamistischen Hamas freigelassenen Geiseln sind in den Händen der israelischen Armee. Dies teilte das Militär nach der Übermittlung durch Vertreter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) mit./le/DP/mis
