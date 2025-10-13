Werbung ausblenden

Merz über Geisel-Freilassung: 'Dieser Tag ist ein Anfang'

dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Die Freilassung aller von der islamistischen Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln ist laut Bundeskanzler Friedrich Merz ein Schritt auf dem Weg zu Frieden im Nahen Osten. "Endlich. Nach 738 Tagen kehren die Geiseln zurück - darunter auch Deutsche. Zwei Jahre Angst, Schmerz und Hoffnung liegen hinter ihnen. Heute können Familien ihre Liebsten endlich wieder in die Arme schließen", schrieb der CDU-Politiker auf X.

Auch die ermordeten Geiseln müssten heimkehren, damit ihre Familien in Würde Abschied nehmen können. "Dieser Tag ist ein Anfang: der Beginn von Heilung und ein Schritt auf dem Weg zu Frieden im Nahen Osten", schrieb Merz.

Der Bundeskanzler nimmt am Mittag an der "Nahost-Friedenszeremonie" anlässlich des Abkommens zwischen Israel und der Hamas im ägyptischen Küstenort Scharm el Scheich teil./cab/DP/jha

