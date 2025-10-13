Werbung ausblenden

Original-Research: HMS Bergbau AG (von Montega AG): Kaufen

Original-Research: HMS Bergbau AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu HMS Bergbau AG

     Unternehmen:               HMS Bergbau AG
     ISIN:                      DE0006061104

     Anlass der Studie:         Initiation of Coverage
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      13.10.2025
     Kursziel:                  72,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Volle Fahrt voraus - HMS Bergbau mit Rückenwind im globalen Rohstoffhandel

Die HMS Bergbau AG ist ein international tätiges Rohstoffhandelsunternehmen
mit Schwerpunkt auf den Kohlehandel. Dabei bietet das Unternehmen neben dem
Handel auch umfassende Logistik- und Servicedienstleistungen an, die sich
von der inländischen Logistik über das Dokumentenmanagement und die
Qualitätskontrolle erstrecken. Die größten Produzentenländer für die von HMS
gehandelte Kohle sind Indonesien, Mosambik und Südafrika, während sich das
Kundenportfolio in erster Linie auf die Schwellenländer erstreckt. Die
Hauptabnehmer befinden sich vor allem in Südostasien, Indien und China und
umfassen sowohl mittelständische Unternehmen im produzierenden Sektor als
auch größere Energieversorger.

Neben dem Kohlehandel, der im vergangenen Jahr mit rund 99% Umsatzanteil
dominierte, will die HMS Bergbau das eigene Portfolio weiter diversifizieren
und den Anteil sonstiger Rohstoffe wie Metalle, Mineralien und erneuerbare
Produkten ausbauen. Bereits im laufenden Geschäftsjahr dürfte ein relevanter
Top-Line-Beitrag aus dem Bereich Schiffstreibstoffe kommen, in dem die HMS
im September 2025 ein erfahrenes Team eines Konkurrenten akquirieren konnte,
welches dieses Segment weiter ausbauen soll. Mittelfristig gehen wir davon
aus, dass dieser Geschäftsteil auf einen mittleren dreistelligen
Mio.-EUR-Umsatzbeitrag anwachsen könnte, während das Margenprofil dem
Kohlehandel ähnelt. Zusätzlich zur Diversifikation der Handelsgeschäfte
sehen wir in der vertikalen Integration einen entscheidenden Faktor für den
signifikanten Anstieg des operativen Ergebnisses in den kommenden Jahren.
Noch im laufenden Geschäftsjahr will HMS die Mehrheitsbeteiligung an einer
Minengesellschaft in Botswana erwerben, bei der noch die finale Zustimmung
aussteht. Dies würde es dem Unternehmen ermöglichen, einen relevanten Teil
der Wertschöpfung aus dem Kohleabbau für sich zu vereinnahmen und so die
vergleichsweise geringe Handelsmarge von rund 3% auszuweiten.

In den kommenden Jahren erwarten wir Wachstumsraten im hohen einstelligen
bis niedrig zweistelligen Prozentbereich (CAGR 2024-2028e: 9,1%),
angetrieben vom Ramp Up des Handels mit Schiffstreibstoffen sowie der
Ausweitung des Kohlehandels infolge des verbesserten
Finanzierungsspielraums. Durch die vertikale Integration im Rahmen der
Minenbeteiligung gehen wir zudem von steigenden Rohertragsmargen aus, die
sich von 2,9% im Jahr 2024 bis auf 3,9% zum Ende des Detailplanungszeitraums
2028 verbessern dürfte. Zusammen mit dem erwarteten Top-Line-Wachstum und
nur unterdurchschnittlich wachsenden Kostenfaktoren (insbesondere Personal
und sbA) dürfte dies zu einer Expansion der EBITDA-Marge um 0,8 PP ggü. 2024
auf ein Niveau von 2,4% in 2028 beitragen. Der Free Cashflow sollte
getrieben von einer positiven Ergebnisentwicklung auf bis zu 25,4 Mio. EUR
im Jahr 2028 ansteigen. Im laufenden Geschäftsjahr positionieren wir uns
umsatz- und ergebnisseitig leicht oberhalb der Guidance, die im Umsatz bei
1,5 Mrd. EUR und im EBITDA bei 20 Mio. EUR liegt.

Fazit: HMS Bergbau wandelt sich aktuell vom Kohlehändler zum
diversifizierten und in Teilen vertikal integrierten Rohstoffhändler. Dabei
dürfte insbesondere der Bereich Schiffstreibstoffe zukünftig einen
entscheidenden Anteil am Erlöswachstum haben, während die eigene
Kohleproduktion das Ertragsprofil spürbar verbessern sollte. Die Bewertung
erscheint mit einem EV/EBIT 2026e von 7,9 sehr attraktiv in Hinblick auf die
prognostizierten Wachstumsaussichten, sodass wir die Aktie mit dem Rating
'Kaufen' und einem Kursziel von 72,00 EUR in unsere Coverage aufnehmen.



Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega
zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde
Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen
Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=c6ea1094528b8310adc5f78de475d55a

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

2211942 13.10.2025 CET/CEST

HMS Bergbau

