Original-Research: HMS Bergbau AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: HMS Bergbau AG - von Montega AG 13.10.2025 / 12:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu HMS Bergbau AG Unternehmen: HMS Bergbau AG ISIN: DE0006061104 Anlass der Studie: Initiation of Coverage Empfehlung: Kaufen seit: 13.10.2025 Kursziel: 72,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach Volle Fahrt voraus - HMS Bergbau mit Rückenwind im globalen Rohstoffhandel Die HMS Bergbau AG ist ein international tätiges Rohstoffhandelsunternehmen mit Schwerpunkt auf den Kohlehandel. Dabei bietet das Unternehmen neben dem Handel auch umfassende Logistik- und Servicedienstleistungen an, die sich von der inländischen Logistik über das Dokumentenmanagement und die Qualitätskontrolle erstrecken. Die größten Produzentenländer für die von HMS gehandelte Kohle sind Indonesien, Mosambik und Südafrika, während sich das Kundenportfolio in erster Linie auf die Schwellenländer erstreckt. Die Hauptabnehmer befinden sich vor allem in Südostasien, Indien und China und umfassen sowohl mittelständische Unternehmen im produzierenden Sektor als auch größere Energieversorger. Neben dem Kohlehandel, der im vergangenen Jahr mit rund 99% Umsatzanteil dominierte, will die HMS Bergbau das eigene Portfolio weiter diversifizieren und den Anteil sonstiger Rohstoffe wie Metalle, Mineralien und erneuerbare Produkten ausbauen. Bereits im laufenden Geschäftsjahr dürfte ein relevanter Top-Line-Beitrag aus dem Bereich Schiffstreibstoffe kommen, in dem die HMS im September 2025 ein erfahrenes Team eines Konkurrenten akquirieren konnte, welches dieses Segment weiter ausbauen soll. Mittelfristig gehen wir davon aus, dass dieser Geschäftsteil auf einen mittleren dreistelligen Mio.-EUR-Umsatzbeitrag anwachsen könnte, während das Margenprofil dem Kohlehandel ähnelt. Zusätzlich zur Diversifikation der Handelsgeschäfte sehen wir in der vertikalen Integration einen entscheidenden Faktor für den signifikanten Anstieg des operativen Ergebnisses in den kommenden Jahren. Noch im laufenden Geschäftsjahr will HMS die Mehrheitsbeteiligung an einer Minengesellschaft in Botswana erwerben, bei der noch die finale Zustimmung aussteht. Dies würde es dem Unternehmen ermöglichen, einen relevanten Teil der Wertschöpfung aus dem Kohleabbau für sich zu vereinnahmen und so die vergleichsweise geringe Handelsmarge von rund 3% auszuweiten. In den kommenden Jahren erwarten wir Wachstumsraten im hohen einstelligen bis niedrig zweistelligen Prozentbereich (CAGR 2024-2028e: 9,1%), angetrieben vom Ramp Up des Handels mit Schiffstreibstoffen sowie der Ausweitung des Kohlehandels infolge des verbesserten Finanzierungsspielraums. Durch die vertikale Integration im Rahmen der Minenbeteiligung gehen wir zudem von steigenden Rohertragsmargen aus, die sich von 2,9% im Jahr 2024 bis auf 3,9% zum Ende des Detailplanungszeitraums 2028 verbessern dürfte. Zusammen mit dem erwarteten Top-Line-Wachstum und nur unterdurchschnittlich wachsenden Kostenfaktoren (insbesondere Personal und sbA) dürfte dies zu einer Expansion der EBITDA-Marge um 0,8 PP ggü. 2024 auf ein Niveau von 2,4% in 2028 beitragen. Der Free Cashflow sollte getrieben von einer positiven Ergebnisentwicklung auf bis zu 25,4 Mio. EUR im Jahr 2028 ansteigen. Im laufenden Geschäftsjahr positionieren wir uns umsatz- und ergebnisseitig leicht oberhalb der Guidance, die im Umsatz bei 1,5 Mrd. EUR und im EBITDA bei 20 Mio. EUR liegt. Fazit: HMS Bergbau wandelt sich aktuell vom Kohlehändler zum diversifizierten und in Teilen vertikal integrierten Rohstoffhändler. Dabei dürfte insbesondere der Bereich Schiffstreibstoffe zukünftig einen entscheidenden Anteil am Erlöswachstum haben, während die eigene Kohleproduktion das Ertragsprofil spürbar verbessern sollte. Die Bewertung erscheint mit einem EV/EBIT 2026e von 7,9 sehr attraktiv in Hinblick auf die prognostizierten Wachstumsaussichten, sodass wir die Aktie mit dem Rating 'Kaufen' und einem Kursziel von 72,00 EUR in unsere Coverage aufnehmen. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=c6ea1094528b8310adc5f78de475d55a Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2211942 13.10.2025 CET/CEST °