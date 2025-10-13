Werbung ausblenden

Original-Research: International School Augsburg AG (von GBC AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: International School Augsburg AG - von GBC AG

13.10.2025 / 09:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von GBC AG zu International School Augsburg AG

     Unternehmen:               International School Augsburg AG
     ISIN:                      DE000A2AA1Q5

     Anlass der Studie:         Research Note
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  19,50 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.08.2026
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger

Kapazitätserweiterung ist die Grundlage für steigende Schülerzahl und
steigenden Geschäftsumfang

Die International School Augsburg AG (ISA AG) verzeichnet im ersten
Schulhalbjahr 2024/25 erneut einen Anstieg der Schülerzahlen. Während zu
Beginn des Schuljahres 377 Schüler eingeschrieben waren, stieg die Zahl bis
zum Ende des Schulhalbjahres (28.02.2025) auf 383 an. Dies stellt erneut
einen neuen Rekordwert dar. Die Anzahl der Schüler bildet die Basis für die
Schulgeldeinnahmen sowie für die staatlichen Zuschüsse (Jahrgangsstufen 1
bis 9). Somit wurde auch der Umsatz von 4,23 Mio. EUR (VJ: 3,77 Mio. EUR)
deutlich übertroffen.

Die spürbare Umsatzsteigerung spiegelt sich in einem deutlich
überproportionalen Anstieg des EBITDA um 41,8 % auf 0,42 Mio. EUR (VJ: 0,30
Mio. EUR) wider. Der starke Umsatzanstieg glich sogar den auf 3,07 Mio. EUR (VJ:
2,73 Mio. EUR) erhöhten Personalaufwand aus. Typischerweise stellt der
Personalaufwand, der insbesondere die Lehrergehälter enthält, die
dominierende Kostenposition dar. Über die vergangenen Berichtsperioden
hinweg haben Gehaltssteigerungen, Inflationsausgleichsprämien sowie eine
leichte Erhöhung der Zahl der Vollzeitkräfte zu einem Anstieg des
Personalaufwands geführt.

Die Entwicklung im ersten Halbjahr war sowohl auf Umsatz- als auch auf
Ertragsebene etwas besser als erwartet. Für das abgelaufene Schuljahr
2024/25 hatten wir mit 380 eingeschriebenen Schülern gerechnet; dieser Wert
wurde mit 383 Schülern leicht übertroffen. Daher passen wir unsere
Schätzungen hinsichtlich der Zahl der eingeschriebenen Schüler und der damit
verbundenen Umsatzerlöse für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024/25 leicht
nach oben an. Nun gehen wir von 383 Schülern aus, sodass die ISA AG
voraussichtlich Umsatzerlöse in Höhe von 8,16 Mio. EUR (bisherige Schätzung:
8,06 Mio. EUR) erwirtschaftet hat. Für das laufende Schuljahr 2025/26 erhöhen
wir auf Basis der zum Schuljahresbeginn eingeschriebenen 394 Schüler
ebenfalls die Anzahl der Einschreibungen (bisherige Prognose: 390). Darauf
aufbauend sowie unter Berücksichtigung von Schulgelderhöhungen gehen wir von
etwas höheren Umsätzen in Höhe von 8,85 Mio. EUR (bisherige Schätzung: 8,43
Mio. EUR) aus.

Auch für die Schätzungen der kommenden Geschäftsjahre nehmen wir leichte
Anpassungen vor. Der erwartete Einzug an den neuen Schulcampus ist nach wie
vor der mittelfristig wichtigste Wachstumstreiber für die ISA AG. Bislang
hatten wir den Einzug für das Schuljahr 2027/2028 (Frühjahr 2028)
unterstellt. Aufgrund der Verzögerungen bei der Erteilung der Baugenehmigung
sowie des Fördermittelbescheids rechnen wir nun jedoch mit dem Einzug Mitte
2028 und somit erst mit dem Schuljahr 2028/2029. Mit der daraus
resultierenden Erweiterung der Kapazitäten unterstellen wir ab dem
Erstbezugsjahr einen Anstieg der eingeschriebenen Schüler auf 450. Dieser
Wert sollte in den darauffolgenden Schuljahren sukzessive zunehmen.

Die leichten Anpassungen auf Umsatzebene des laufenden und kommenden
Geschäftsjahres ziehen auch auf operativer Ergebnisebene leichte Anpassungen
nach sich. Für das Geschäftsjahr 2024/25 rechnen wir nun mit einem EBITDA
von 0,74 Mio. EUR (bisher: 0,70 Mio. EUR) und für das Geschäftsjahr 2025/26 mit
einem EBITDA von 0,79 Mio. EUR (bisher: 0,82 Mio. EUR). Nach wie vor gilt die
Annahme, dass den Erhöhungen der Schulgelder ein Anstieg des Lohnniveaus
sowie eine Aufstockung des Lehrpersonals gegenüberstehen, sodass ein Teil
des Umsatzwachstums durch einen Anstieg des Personalaufwands aufgezehrt
werden dürfte. Analog zum von uns unterstellten mittelfristigen
Umsatzanstieg erwarten wir auch beim EBITDA zunächst einen sprunghaften
Anstieg, der dann in eine Phase des leichten Wachstums übergehen dürfte.

Zwar darf die ISA als gemeinnützige Aktiengesellschaft eigenwirtschaftliche
Zwecke verfolgen, aufgrund der Gemeinnützigkeit muss die ISA jedoch die
Gewinne vollständig im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben verwenden. So
ist z.B. eine Dividendenzahlung nicht möglich. Die Ermittlung des fairen
Unternehmenswertes unter Verwendung der üblichen Bewertungsmethoden ist vor
diesem Hintergrund eingeschränkt aussagekräftig, vor allem auch da die
Gesellschaft keine nachhaltige Gewinnerzielung aufweisen darf. Für die
Investoren sind Kursgewinne die einzige Renditemöglichkeit.

Da das DCF-Bewertungsmodell den freien Cashflow als Bewertungsgrundlage
einbezieht, lässt sich hieraus, unserer Ansicht nach, eine näherungsweise
Wertermittlung ableiten. Denn die Erzielung eines hohen freien Cashflows
unterliegt nicht den Einschränkungen, die die Gemeinnützigkeit mit sich
bringen. Der Fokus der Finanzbehörden liegt hier auf dem Periodenergebnis.
Typischerweise ist dabei der operative Cashflow der ISA mit dem im Vergleich
zum Periodenergebnis deutlich höheren EBITDA zu vergleichen. Im Rahmen des
adjustierten DCF-Bewertungsmodells haben wir ein unverändertes Kursziel in
Höhe von 19,50 EUR ermittelt. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=0074936735fd23a12fd06bdf96e50c63

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (1,4,5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++
Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 10.10.2025 (08:42 Uhr)
Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 13.10.2025 (09:00 Uhr)

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

2211010 13.10.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
INTL SCHOOL AUGS.AG NA ON

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025
Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intaktgestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Inflation ist der Hauptgrund für steigende Goldpreise11. Okt. · Acatis
Bilanzanalyse zum IPO
Ottobock gehört auf die Watchlist – nicht ins Depot09. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden