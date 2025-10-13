Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Xi testet Trump

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Xi testet Trump:

"Mit den jüngsten Drohungen aus Peking, ist die Weltwirtschaft in eine neue Phase getreten: Die Regierung in Peking eskaliert, indem sie schärfere Regeln für Seltene Erden durchsetzen will. (.) Für westliche Unternehmen, nicht nur für amerikanische, hätte eine solche chinesische Bevormundung gravierende Folgen. (.) Kann sich China durchsetzen, unterliegen weite Teile des Welthandels Pekings Gutdünken. (.) Trump reagierte wie gewohnt: Er drohte mit noch höheren Zöllen. Xi hat im Verlauf des Handelskrieges aber offensichtlich so viel Zutrauen in seine Position geschöpft, dass er sich davon nicht mehr einschüchtern lässt. (.) Chinas Techkonzerne haben die Abhängigkeit von US-Halbleitern stark reduziert. (.) Damit hat Xi die schärfste Waffe der USA ausgehebelt. Jetzt testet er aus, wo er Trump wehtun kann."/yyzz/DP/men

