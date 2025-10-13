Werbung ausblenden

Restliche Geiseln im Gazastreifen freigelassen

dpa-AFX · Uhr
GAZA (dpa-AFX) - Im Gazastreifen sind die restlichen von der islamistischen Hamas festgehaltenen Geiseln freigelassen worden. Mehrere israelische Medien berichteten, dass 13 der aus Israel entführten Menschen dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben worden seien./ln/DP/zb

