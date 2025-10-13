Wirtschaftsnobelpreis für Forschung zu nachhaltigem Wachstum
dpa-AFX · Uhr
STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr an den Wirtschaftshistoriker Joel Mokyr und die Wachstumsforscher Philippe Aghion und Peter Howitt. Das verkündete die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm./trs/DP/jha
Das könnte dich auch interessieren
Technologie-Wettbewerb mit den USAChina weitet Exportbeschränkungen bei seltenen Erden aus09. Okt. · dpa-AFX
ROUNDUP: Deutschland gibt eine Milliarde für Kampf gegen Aids und Malariagestern, 20:03 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intaktgestern, 19:58 Uhr · onvista