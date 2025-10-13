Werbung ausblenden

Wirtschaftsnobelpreis für Forschung zu nachhaltigem Wachstum

dpa-AFX · Uhr
STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr an den Wirtschaftshistoriker Joel Mokyr und die Wachstumsforscher Philippe Aghion und Peter Howitt. Das verkündete die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm./trs/DP/jha

