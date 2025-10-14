Werbung ausblenden

Aktien Europa Schluss: Verluste eingedämmt - US-China-Handelsstreit bleibt Thema

dpa-AFX · Uhr
LONDON/PARIS/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Börsen haben am Dienstag zum Handelsende ihre Verluste teils merklich eingegrenzt. Sie folgten damit der Entwicklung an der Wall Street, wo der Leitindex Dow Jones Industrial ins Plus drehte.

Der erneut entfachte Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China bleibt derweil zentrales Thema - und belastet. "Beide Seiten signalisieren zwar Gesprächsbereitschaft, im Augenblick scheint aber keine Seite klein beigeben zu wollen", merkte Analyst Christian Henke vom Broker IG Markets an.

Der Leitindex des Euroraums, der EuroStoxx 50 , schloss mit minus 0,29 Prozent auf 5.552,05 Punkte. Der Cac 40 in Paris dämmte seine Abschläge ebenfalls deutlich ein.

Außerhalb des Euroraums sank der Schweizer SMI um 0,40 Prozent auf 12.434,81 Zähler. Der britische FTSE 100 drehte im späten Handel ins Plus und schloss mit einem Zuwachs von 0,10 Prozent auf 9.452,77 Punkte./ajx/he

