Werbung ausblenden

EQS-DD: Multitude AG: Mr Adam Hansson Tönning, Verkauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

14.10.2025 / 15:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Mr
Vorname:Adam
Nachname(n):Hansson Tönning

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Head of Investor Relations and Treasury, Mitglied des Leadership-Teams

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Multitude AG

b) LEI

74370078YLPFWHE33716 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:CH1398992755

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
6,68 EUR30.874,96 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
6,68 EUR30.874,96 EUR

e) Datum des Geschäfts

13.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

14.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Multitude AG
Grafenauweg 8
6300 Zug
Schweiz
Internet:https://www.multitude.com/
Ende der MitteilungEQS News-Service

101270 14.10.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Multitude

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Entsteht hier gerade eine Blase?
Fünf Indikatoren zeigen, wie teuer US-Aktien wirklich sindheute, 15:00 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025
Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt12. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Inflation ist der Hauptgrund für steigende Goldpreise11. Okt. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden