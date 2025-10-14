EQS-News: elegant hoopoe / Schlagwort(e): Produkteinführung

Vom Silicon Valley zur Mainstream-Medizin: Wie Elegant Hoopoes „Langlebigkeitsscores" die Gesundheitsvorsorge revolutionieren



LONDON, 14. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Während sich der globale Biohacking-Markt bis 2029 auf 108,57 Milliarden Dollar beschleunigt (Quelle) – und sich in nur fünf Jahren verdreifacht – bringt Elegant Hoopoe die Langlebigkeitsbesessenheit des Silicon Valley in die allgemeine Gesundheitsversorgung mit einem 12-Wochen-Programm, das jedem Kunden einen personalisierten „Langlebigkeitsscore" auf der Grundlage von 56 Biomarkern zuweist.

Das Unternehmen, das mehr als 30 000 Behandlungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten durchgeführt hat, beschleunigt nun seine Expansion von mehr als 200 Kliniken in Nordamerika und Europa mit einem Modell, das Biohacking von experimenteller Selbstoptimierung in klinisch bestätigte, datengesteuerte Präventivmedizin verwandelt, die so zugänglich ist wie eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio.

Was als elitärer Trend unter Tech-Führungskräften und Sportlern begann, hat sich zu einem grundlegenden Wandel in der Einstellung der Menschen zur Gesundheit entwickelt. Die Analyse von mehr als 61 Millionen Social-Posts zeigt, dass Biohacking zum Mainstream geworden ist, wobei die Gespräche der Verbraucher über Blutzuckermanagement und personalisierte Nahrungsergänzung jährlich um 30 % und 27 % zunehmen (Quelle).

„Wir sind Zeugen der Demokratisierung der Langlebigkeitswissenschaft", sagt Shahriar Shahir Barzegar, Geschäftsführer und Gründer von Elegant Hoopoe. „Vor fünf Jahren waren Biomarkertests und personalisierte Langlebigkeitsprotokolle nur für sehr vermögende Personen zugänglich, die jährlich Zehntausende in exklusiven Kliniken ausgeben. Heute bieten wir das gleiche Maß an Präzision durch KI-gestützte Systeme zu einem Bruchteil der Kosten."

Barzegar, der ein 9-bändiges Rahmenwerk zur Gesundheitsoptimierung verfasst hat, welches die Grundlage für die SEGA™-Plattform von Elegant Hoopoe bildet, bringt eine unternehmerische Vision und eine fundierte wissenschaftliche Methodik in die Expansion des Unternehmens ein.

Verbraucher-Wearables bieten nur oberflächliche Metriken, während der Elegant Hoopo umsetzbare Strategien für die Langlebigkeit liefert. Die KI-gestützte Trendanalyse (89 % Vorhersagegenauigkeit) zeigt den Bedarf an Maßnahmen in sieben Bedarfsstufen: Stoffwechsel, Stress, Schlaf, Leistung, Stimmung, Kognition und Hormone – all das wird im Modell von Elegant Hoopoe angesprochen. Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

Fortgeschrittene Tests von 56 Biomarkern, VO2 Max sowie ein 286 Punkte umfassendes Screening auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten.

KI-Algorithmen, die personalisierte Langlebigkeitsscores mit messbaren Optimierungszielen generieren.

Maßgeschneiderte Aktionspläne, die klinische Behandlungen und Lebensstilstrategien integrieren, von der Optimierung des Stoffwechsels bis zur zellulären Regeneration.

Alle Interventionen werden über die firmeneigene SEGA™-Plattform von Elegant Hoopoe verwaltet, welche Wearable-Daten, Biomarkerergebnisse sowie Behandlungsergebnisse in ein einziges intelligentes Dashboard integriert und so weltweit einheitliche Protokolle gewährleistet. Jüngste Body-Transformation-Kunden erzielten innerhalb von 8 Wochen eine Gewichtsabnahme von 10 %, eine Muskelzunahme von 8 % und eine biologische Altersumkehr von 45 auf 39 Jahre.

„Wir richten uns nicht an Biohacking-Enthusiasten, sondern an Fachleute, Eltern sowie Führungskräfte, die messbare, datengestützte Gesundheitsergebnisse erzielen wollen", so Barzegar. „Sie wollen keine Experimente, sondern validierte Protokolle, die Ergebnisse liefern. Das ist es, was unser Modell bietet."

Barzegars Weg zur Gründung des eleganten Wiedehopfs spiegelt seine umfangreichere Philosophie des auf Menschen fokussierten Systemdesigns wider. Mit seinen veröffentlichten Werken, in denen er das menschliche Potenzial und den Wandel erforscht, bringt er neben der operativen Präzision auch philosophische Tiefe ein.

„Ich gehe an die Gesundheitsoptimierung so heran, wie Piloten an Flugsysteme herangehen – alles muss messbar, nachvollziehbar und kontinuierlich optimiert sein", erklärt Barzegar. „Der Unterschied besteht darin, dass wir die Systeme nicht nur aufrechterhalten, sondern sie verbessern. Das ist es, was die Wissenschaft der Langlebigkeit möglich macht."

Das 12-wöchige Langlebigkeitsprogramm des Unternehmens zum Preis von 2.499 AED (~ 680 USD/535 GBP) zeigt, wie technologiegestützte Standardisierung erstklassige Ergebnisse zu erschwinglichen Preisen liefern kann.

Erfahren Sie mehr auf: www.hoopoeholding.com

Um ein Interview mit Shahriar Shahir Barzegar zu vereinbaren oder weitere Informationen über Elegant Hoopoe zu erhalten, wenden Sie sich bitte an: eleganthoopoe@prm-global.plus

Mögliche Interviewthemen:

Die Wissenschaft hinter Langlebigkeitswerten und biologischem gegenüber chronologischem Alter

Wie die KI die personalisierte Medizin verändert

Demokratisierung von Gesundheitsprotokollen der Elite: von Elitekliniken zu globaler Zugänglichkeit

Die Überschneidung von Technologie, Systemdenken in der Luftfahrt und Gesundheitswesen

Warum die biomarkergesteuerte Medizin die Zukunft des Gesundheitswesens ist

Regionale Unterschiede bei der Einführung der Langlebigkeitsoptimierung

Informationen zu Elegant Hoopoe:

Elegant Hoopoe ist eine Premiummarke für Schönheit, Wellness und Langlebigkeit mit Hauptsitz in Dubai, die vom Unternehmer und Autor Shahriar Shahir Barzegar gegründet wurde. Das Unternehmen bietet eine KI-gestützte, auf den Menschen fokussierte Pflege durch fortschrittliche, nicht-invasive Behandlungen für Körperveränderung, Gesichtsverjüngung, regenerative Therapien sowie Optimierung der Langlebigkeit. Mit über 30 000 durchgeführten Behandlungen und einem guten Ruf für medizinische Präzision, luxuriösen Service sowie messbare Ergebnisse expandiert Elegant Hoopoe international über seine proprietäre SEGA™ (Strategic Ecosystem Growth Architecture) – eine franchisefähige Plattform, die für ein beständiges, skalierbares Wachstum an über 200 Standorten weltweit entwickelt wurde. Elegant Hoopoe arbeitet mit Investoren, Franchise-Betreibern sowie Innovatoren der Gesundheitstechnologie zusammen, um sein evidenzbasiertes Premium-Wellness-Modell auf neue Märkte in aller Welt zu bringen. www.hoopoeholding.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2793294/elegant_hoopoe.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2778487/5555982/elegant_hoopoe_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vom-silicon-valley-zur-mainstream-medizin-wie-elegant-hoopoes-langlebigkeitsscores-die-gesundheitsvorsorge-revolutionieren-302583686.html

