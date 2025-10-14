Südzucker blickt optimistisch auf das dritte Quartal

Düsseldorf (Reuters) - Südzucker erwartet nach einem guten Start in das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 Zuwächse beim Gewinn.

Der Mannheimer Zuckerkonzern prognostizierte am Dienstag eine deutliche Verbesserung des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) und des operativen Ergebnisses gegenüber dem Vorjahresniveau. Vor Jahresfrist hatte Südzucker ein Ebitda von 82 Millionen Euro und einen operativen Verlust von 33 Millionen Euro geschrieben. Seine im vergangenen August gesenkte Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 bekräftigte der Konzern zugleich. Es gelte aber zu beachten, dass "die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen der aktuellen geopolitischen und weltwirtschaftlichen Situation auf den künftigen Geschäftsverlauf (..) weiterhin nur schwer abschätzbar sind".

Nach den aktuellen Prognosen für das Gesamtjahr 2025/26 (per Ende Februar) soll der Umsatz zwischen 8,3 und 8,7 (Vorjahr: 9,7) Milliarden Euro liegen, das Ebitda werde zwischen 470 und 570 (724) Millionen Euro erwartet. Das operative Ergebnis soll auf 100 bis 200 (350) Millionen Euro zurückgehen. Südzucker hatte zuletzt über gesunkene Preise im Kerngeschäft mit Zucker geklagt.

