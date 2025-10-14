Thyssenkrupp: Erstnotierung von Marinewerft TKMS für 20. Oktober geplant

ESSEN/KIEL (dpa-AFX) - Der Fahrplan für die Abspaltung von Deutschlands größtem Marineschiffbauer TKMS von Thyssenkrupp steht endgültig fest: Die Erstnotierung im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse soll am 20. Oktober erfolgen, wie die Konzernmutter am Dienstag mitteilte. Die Finanzaufsicht Bafin habe für den Schritt grünes Licht gegeben.

Die Aktionärinnen und Aktionäre des Industriekonzerns Thyssenkrupp hatten bereits im August die Verselbstständigung der Sparte Thyssenkrupp Marine Systems auf einer außerordentlichen Hauptversammlung beschlossen. Im Rahmen der Abspaltung erhalten sie nun für jeweils 20 Thyssenkrupp-Aktien einen Anteilsschein an TKMS. Der maßgebliche Zuteilungsstichtag fällt mit der Handelsregistereintragung auf den 17. Oktober.

Wie bereits bekannt, bleibt TKMS weiter Teil des Konzerns: Die Thyssenkrupp AG bleibt über eine neue Holding-Gesellschaft strategische Mehrheitsgesellschafterin mit einem Anteil von 51 Prozent./tav/mis