ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB senkt Gerresheimer auf 'Hold' - Ziel 30 Euro

dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Gerresheimer von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 65 auf 30 Euro gesenkt. Das Ausmaß der jüngsten Gewinnwarnung des Spezialverpackungsherstellers sei alarmierend und unterminiere das Anlegervertrauen, schrieb Alexander Galitsa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognosen (Ebit) für die Jahre 2025 bis 2027 deutlich nach unten./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Gerresheimer

