EQS-News: Die neue Europäische Koalition für zirkuläre Textilien ruft zu einer Kreislaufwirtschaft für Textilien auf: "Eine Welt ohne Abfall ist möglich"

Die neue Europäische Koalition für zirkuläre Textilien ruft zu einer Kreislaufwirtschaft für Textilien auf: "Eine Welt ohne Abfall ist möglich"



15.10.2025 / 02:15 CET/CEST

PARIS, 15. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Reju hat heute zusammen mit 11 anderen Unternehmen, die die textile Wertschöpfungskette repräsentieren, das Manifest der European Circular Textile Coalition für eine vollständig kreislauforientierte Textilwirtschaft vorgestellt, in dem die EU aufgefordert wird, Textilabfälle nach dem Verbrauch in einen Motor für grüne Arbeitsplätze, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit zu verwandeln.

In Europa fallen jährlich 12,6 Millionen Tonnen Textilabfälle an, von denen der größte Teil deponiert, verbrannt oder exportiert wird und nur 1 % wieder zu neuen Kleidungsstücken verarbeitet werden. Die Koalition betont, dass dies nicht länger hinnehmbar ist.

"Wir weigern uns, Textilabfälle als unvermeidlich hinzunehmen, sondern sehen sie als eine lösbare Herausforderung für unsere Generation", heißt es in dem Manifest. Die Koalition fordert, dass die EU dringend Maßnahmen ergreift, um ehrgeizige Rechtsvorschriften mit Investitionen in Recycling- und Produktionssysteme in Einklang zu bringen.

"Ohne die Bereitschaft des Systems drohen selbst die zukunftsweisendsten Vorschriften zu versagen. Wir sind hier, um diese Kluft zu überbrücken", hebt die Gruppe hervor. Um den Wandel voranzutreiben, sieht das Manifest drei politische Säulen vor:

Sicherstellung einer wettbewerbsfähigen europäischen Textilkette, wobei die Produktion an die europäischen Küsten zurückverlagert wird, um die Umwelt- und Arbeitsnormen einzuhalten. Vorrang für hochwertiges Textil-zu-Textil-Recycling, so dass Textilabfälle nach dem Verbrauch zum wichtigsten Ausgangsmaterial für neue Textilien werden. Festlegung eines verbindlichen Recyclinganteils in Textilien, wobei ehrgeizige, aber realistische Ziele schrittweise eingeführt werden sollten.

"Reju ist ein Unternehmen, das Systeme verändert, und wir sind der festen Überzeugung, dass Veränderungen durch Zusammenarbeit erfolgen. Deshalb ist diese Zusammenstellung wichtig, um den Wandel alsgemeinsam voranzutreiben, und wir freuen uns, wenn sich uns weitere Unternehmen anschließen", sagt Patrik Frisk,Reju CEO.

"Freiwillige Bemühungen haben sich als völlig unzureichend erwiesen - wir brauchen verbindliche Standards, um die Nachfrage nach recycelten Materialien zu steigern", betont die Koalition.

Die Koalition startet eine Advocacy-Tour, um politische Entscheidungsträger einzubinden, und lädt weitere Akteure aus der gesamten textilen Wertschöpfungskette ein, sich ihrer Mission anzuschließen.

"Jetzt ist es an der Zeit zu handeln - denn wenn eine Welt ohne Abfall möglich ist, können wir es uns nicht leisten, zu warten!"

Über die European Circular Textile Coaltion

Die Koalition besteht aus Unternehmen der gesamten textilen Wertschöpfungskette: Reju, Resortecs, COLEO, Tissage de Charlieu, Synergies TLC, Nouvelles Fibres Textiles, Sympany, European Spinning Group, Ariadne, Erdotex, Utexbel, Noyfil

Über Reju

Reju ist ein Unternehmen für Materialaufbereitung, das sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen für die Aufbereitung von Polyestertextilien und PET-Abfällen spezialisiert hat. Das sich im Besitz von Technip Energies befindende Reju wird von seiner Mission angetrieben, unendliche Möglichkeiten aus begrenzten Ressourcen zu erschließen, und nutzt dabei Technologie, die aus der IBM-Forschung stammt. Ziel des Unternehmens ist, ein globales Kreislaufsystem für das Textilrecycling zu schaffen, um Polyestertextilien zu regenerieren und in den Kreislauf zurückzuführen. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.reju.com/.

