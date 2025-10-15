EQS-News: GAC führt den AION V in Finnland ein und baut damit seine Präsenz auf dem europäischen Markt für Elektrofahrzeuge aus

EQS-News: GAC / Schlagwort(e): Produkteinführung

GAC führt den AION V in Finnland ein und baut damit seine Präsenz auf dem europäischen Markt für Elektrofahrzeuge aus



MÜNCHEN, 15. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Am 23. September 2025 führte die GAC Group offiziell ihren globalen strategischen Elektro-SUV, den AION V, in Finnland ein. Damit ist Finnland der dritte europäische Markt, der GAC-Fahrzeuge aufnimmt, und unterstreicht einen wichtigen Meilenstein im europäischen Marktplan des Unternehmens. Diese Einführung stärkt die Präsenz hochwertiger chinesischer Elektrofahrzeuge in der nordischen Region.

Der Markteintritt des AION V in Finnland ist von zentraler Bedeutung für die paneuropäische Strategie von GAC, die durch die Unterzeichnung eines globalen Partnerschaftsabkommens mit Inchcape auf dem Pariser Autosalon 2024 beschleunigt wurde. Diese Allianz nutzt das ausgereifte Vertriebs- und Servicenetz von Inchcape zusammen mit der fortschrittlichen Technologie von GAC, so dass die finnischen und europäischen Verbraucher von den Stärken beider Unternehmen profitieren können. Finnland ist der erste Markt im Rahmen ihrer Zusammenarbeit, eine weitere Expansion in andere europäische Länder ist geplant.

Der AION V wurde entwickelt, um die finnischen Prioritäten in Bezug auf Nachhaltigkeit, Sicherheit und Geräumigkeit zu erfüllen und bietet überzeugende Vorteile in Bezug auf Technologie und Benutzererfahrung. Das Fahrzeug erhielt 2025 das Euro NCAP-Sicherheitsrating von fünf Sternen und bestätigte damit seine Führungsrolle in der Automobilsicherheit. Mit einer WLTP-Reichweite von 510 Kilometern und der Möglichkeit des ultraschnellen Aufladens - in nur 24 Minuten von 10 % auf 80 % - beseitigt der AION V zusammen mit dem wachsenden finnischen Ladenetz die Reichweitenangst der Besitzer von Elektrofahrzeugen.

Mit seinem geräumigen Innenraum, der durch einen Radstand von 2.775 mm und ein Kofferraumvolumen von 427 Litern unterstützt wird, ist der AION V ideal für verschiedene Lebensstile, von Familienreisen bis hin zu Outdoor-Abenteuern. Im Hinblick auf die langfristige Zuverlässigkeit bietet das Modell eine Fahrzeuggarantie von 8 Jahren und 160.000 Kilometern sowie eine Batteriegarantie von 8 Jahren und 200.000 Kilometern - eine Garantie, die den Kunden eine lange Lebensdauer garantiert und die Betriebskosten reduziert. Die Markteinführung bietet eine "überdurchschnittliche Ausstattung zu einem erschwinglichen Preis" und macht den AION V zu einer attraktiven Wahl auf dem nordischen EV-Markt.

Seit der Vorstellung des "European Market Plan" auf dem Pariser Autosalon hat GAC Europa zu einem strategischen Kernmarkt erklärt und in rascher Folge Polen, Portugal und Finnland erschlossen. Bis 2028 strebt GAC eine flächendeckende Versorgung in ganz Europa an, unterstützt durch kontinuierliche Anstrengungen bei der Entwicklung von Vertriebskanälen, der Verbesserung des Servicesystems und der Integration der industriellen Kette.

Mit einem wachsenden Produktportfolio und verbesserten Support-Netzwerken ist GAC gut positioniert, um den europäischen Kunden einzigartige, hochwertige Mobilitätserlebnisse zu bieten und eine wesentliche Rolle bei der Weiterentwicklung der globalen Automobilindustrie zu spielen.

