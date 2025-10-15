Trade Republic hat 2,5 Milliarden Euro Zinsen an seine Kunden ausgeschüttet und erweitert sein Wealth Management Portfolio nun um weitere Zinsprodukte.



Einen Monat nach der erfolgreichen Einführung des Private Markets Produkts verkündet Trade Republic die zweite von drei neuen Anlageklassen: Anleger können ab sofort in ein breites Spektrum von neuen Zinsprodukten investieren.

Das neue Angebot setzt auf die erfolgreiche Weitergabe des EZB-Einlagen Zinses auf, mit der Trade Republic im Januar 2023 die Branche revolutioniert hat. Seitdem hat die Bank bereits 2,5 Milliarden Euro Zinsen an ihre Kunden weitergegeben.

Mit dem neuen Festzinsprodukt von Trade Republic können Kunden sich über Jahre Zinsen sichern und bleiben dabei flexibel: Dazu steht eine Vielzahl von Anleihen-ETFs zur Verfügung, die anhand von Laufzeit und Renditepotenzial ausgewählt werden können.

Im Schnitt liegen die Zinsen 1-3 Prozentpunkte über einem durchschnittlichen Tagesgeldkonto. Die Zinsausschüttung erfolgt einmal im Quartal direkt in das Barguthaben.

Als einer der ersten Anbieter in Europa eröffnet Trade Republic seinen Kunden zudem nun auch den Zugang zu US-Staats- und Unternehmensanleihen. Dabei können Kunden von dem höheren Zinsniveau in den USA profitieren, sollten aber das Währungsrisiko beachten.

Berlin, 15. Oktober 2025 – Trade Republic, Europas größte Sparplattform, setzt seine Entwicklung zum Wealth Manager fort. Mit neuen Zinsprodukten führt die Bank nur einen Monat nach dem Start von Private Markets die zweite von drei neuen Anlageklassen ein. Kern des neuen Angebots ist das Festzinsprodukt, mit dem Kunden sich über Jahre hinweg Zinsen oberhalb des EZB-Zinssatzes sichern können. Kunden können aus einer Vielzahl von Anleihen-ETFs auswählen. Dabei ist das Zinsniveau vergleichbar mit regulären Festgeldangeboten, Trade Republic Kunden haben aber die Flexibilität, jederzeit zum aktuellen Marktpreis zu verkaufen. Die neuen Zinsprodukte ermöglichen es Anlegern, in eine risikoärmere Anlageklasse zu investieren und ihre Portfolios breiter zu diversifizieren.

„Für langfristigen Vermögensaufbau ist die Kombination verschiedener Anlageklassen entscheidend. So investieren die Profis und wir machen das nun Schritt für Schritt für alle möglich“, sagt Christian Hecker, Co-Founder von Trade Republic. „Die starke Nachfrage nach unseren Zinsprodukten zeigt, dass viele Menschen zum Start ihres Vermögensaufbaus einen einfachen und sicheren Einstieg suchen. Mit dem neuen Angebot bieten wir genau das – stabile Renditen bei geringem Risiko.“

Mit dem neuen Festzinsprodukt erhalten Trade Republic Kunden die Möglichkeit, bereits ab 1 Euro breit gestreut in eine Vielzahl von Anleihen-ETFs zu investieren, die ihr Geld an große Staaten und Unternehmen verleihen und sich damit Zinsen über mehrere Jahre sichern. Im Unterschied zum klassischen Festgeld bleiben Anleger flexibel, da die Produkte jederzeit zum aktuellen Marktpreis verkauft werden können. Je nach Laufzeit liegen die Renditen im Schnitt 1-3 Prozentpunkte über dem durchschnittlichen Tagesgeldkonto. Die Zinszahlungen werden quartalsweise an die Kunden ausgeschüttet.

Als einer der ersten Anbieter in Europa eröffnet Trade Republic zudem den einfachen und kostengünstigen Zugang zu Anleihen im nordamerikanischen Wirtschaftsraum und erweitert damit das bisherige Anleihenportfolio deutlich. Kunden können so in amerikanische Unternehmen wie Apple oder Netflix investieren und vom höheren Zinsniveau in den USA profitieren, sollten dabei aber das Währungsrisiko beachten.

Die neuen Anleihen- und Festzinsprodukte mit ihren klaren Laufzeiten schaffen Planungssicherheit, gleichzeitig bleiben Anleger aber flexibel: Die Produkte können jederzeit zum aktuellen Marktwert verkauft werden. Damit eignen sie sich ideal, um auf konkrete Ziele wie Urlaub, Auto oder eine Immobilie zu sparen.

Trade Republic Bank GmbH

