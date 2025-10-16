Werbung ausblenden

Britische Wirtschaft nimmt wie erwartet etwas Fahrt auf

dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Wirtschaft hat im August wie erwartet geringfügig Fahrt aufgenommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) habe im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent zugelegt, teilte das nationale Statistikamt ONS am Donnerstag in London mit. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet. Im Monat zuvor war das Bruttoinlandsprodukt im Monatsvergleich leicht geschrumpft. Das Amt meldete für Juli nach revidierten Daten einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,1 Prozent, nachdem zuvor eine Stagnation gemeldet worden war.

Ein Grund für die bessere Entwicklung im August ist ein Anstieg der Industrieproduktion. Diese legte im Monatsvergleich um 0,4 Prozent zu, wie das Statistikamt weiter mitteilte. Im Vormonat Juli war sie noch um 0,4 Prozent geschrumpft. Auch hier wurde die erste Schätzung nach oben revidiert, nachdem zuvor eine deutlich stärkerer Rückgang um 0,9 Prozent gemeldet worden war./jkr/stk

