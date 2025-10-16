EQS-DD: Ringmetall SE: Petri Industriebeteiligungen GmbH, Kauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
16.10.2025 / 11:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Petri Industriebeteiligungen GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Christoph
|Nachname(n):
|Petri
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Ringmetall SE
b) LEI
|3912001LS9HMTYQODO63
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A3E5E55
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|2,72 EUR
|1.079,84 EUR
|2,72 EUR
|1.841,44 EUR
|2,76 EUR
|1.716,72 EUR
|2,76 EUR
|13.800,00 EUR
|2,78 EUR
|1.078,64 EUR
|2,78 EUR
|636,62 EUR
|2,78 EUR
|442,02 EUR
|2,78 EUR
|139,00 EUR
|2,80 EUR
|1.086,40 EUR
|2,80 EUR
|660,80 EUR
|2,80 EUR
|428,40 EUR
|2,84 EUR
|42.600,00 EUR
|2,84 EUR
|28.400,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|2,82 EUR
|93.909,88 EUR
e) Datum des Geschäfts
|14.10.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
16.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Ringmetall SE
|Innere Wiener Str. 9
|81667 München
|Deutschland
|Internet:
|www.ringmetall.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
101324 16.10.2025 CET/CEST
