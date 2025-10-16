EQS-DD: Siemens AG: Oliver Hartmann, Anspruch auf Übertragung von 240 Siemens-Aktien ohne Zuzahlung aufgrund Betriebszugehörigkeit (Jubiläumsaktien). Übertragung erfolgt mit Valuta zum ...

Werbung ausblenden

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

16.10.2025 / 16:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Oliver
Nachname(n):Hartmann

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Siemens Aktiengesellschaft

b) LEI

W38RGI023J3WT1HWRP32 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0007236101

b) Art des Geschäfts

Anspruch auf Übertragung von 240 Siemens-Aktien ohne Zuzahlung aufgrund Betriebszugehörigkeit (Jubiläumsaktien). Übertragung erfolgt mit Valuta zum 2025-10-14, +02:00 UTC (im Zusammenhang mit Siemens Jubiläumsaktienprogramm).
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
nicht bezifferbarnicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
nicht bezifferbarnicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

14.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

16.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Siemens Aktiengesellschaft
Werner-von-Siemens-Str. 1
80333 München
Deutschland
Internet:www.siemens.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

101328 16.10.2025 CET/CEST

