EQS-DD: Siemens AG: Oliver Hartmann, Anspruch auf Übertragung von 240 Siemens-Aktien ohne Zuzahlung aufgrund Betriebszugehörigkeit (Jubiläumsaktien). Übertragung erfolgt mit Valuta zum ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
16.10.2025 / 16:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Oliver
|Nachname(n):
|Hartmann
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Siemens Aktiengesellschaft
b) LEI
|W38RGI023J3WT1HWRP32
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0007236101
b) Art des Geschäfts
|Anspruch auf Übertragung von 240 Siemens-Aktien ohne Zuzahlung aufgrund Betriebszugehörigkeit (Jubiläumsaktien). Übertragung erfolgt mit Valuta zum 2025-10-14, +02:00 UTC (im Zusammenhang mit Siemens Jubiläumsaktienprogramm).
|Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|14.10.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
16.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Siemens Aktiengesellschaft
|Werner-von-Siemens-Str. 1
|80333 München
|Deutschland
|Internet:
|www.siemens.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
101328 16.10.2025 CET/CEST