EQS-PVR: Covestro AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

16.10.2025 / 16:03 CET/CEST
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
1. Angaben zum Emittenten
|Name:
|Covestro AG
|Straße, Hausnr.:
|Kaiser-Wilhelm-Allee 60
|PLZ:
|51373
|Ort:
|Leverkusen
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|3912005AWHKLQ1CPLV11
2. Grund der Mitteilung
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|Sonstiger Grund:
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Juristische Person: The Goldman Sachs Group, Inc.
Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, DE, Vereinigte Staaten von Amerika
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
|14.10.2025
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|2,99 %
|2,05 %
|5,04 %
|189000000
|letzte Mitteilung
|3,24 %
|2,02 %
|5,26 %
|/
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE000A40KY26
|0
|5254813
|0 %
|2,78 %
|US22304D2071
|0
|237118
|0 %
|0,13 %
|DE0006062144
|0
|166139
|0 %
|0,09 %
|Summe
|5658070
|2,99 %
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Rückübertragungsanspruch
|Offen
|125609
|0,07 %
|Nutzungsrecht
|Offen
|2553976
|1,35 %
|Call Warrant
|17.10.2025
|118
|0,00006 %
|Call Option
|19.12.2025
|250000
|0,13 %
|Summe
|2929703
|1,55 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Call Warrant
|18.06.2026
|Bar
|5200
|0,003 %
|Put Option
|17.12.2027
|Physisch
|530000
|0,28 %
|Swap
|31.07.2035
|Bar
|403401
|0,21 %
|Summe
|938601
|0,50 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|The Goldman Sachs Group, Inc.
|%
|%
|%
|GSAM Holdings LLC
|%
|%
|%
|Goldman Sachs Asset Management, L.P.
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|The Goldman Sachs Group, Inc.
|%
|%
|%
|Goldman Sachs Bank USA
|%
|%
|%
|Goldman Sachs Bank Europe SE
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|The Goldman Sachs Group, Inc.
|%
|%
|%
|Folio Financial, Inc.
|%
|%
|%
|Folio Investments, Inc.
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|The Goldman Sachs Group, Inc.
|%
|%
|%
|Goldman Sachs & Co. LLC
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|The Goldman Sachs Group, Inc.
|%
|%
|%
|Goldman Sachs (UK) L.L.C.
|%
|%
|%
|Goldman Sachs Group UK Limited
|%
|%
|%
|Goldman Sachs International
|%
|%
|%
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
|%
|%
|%
10. Sonstige Informationen:
Datum
|16.10.2025
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Covestro AG
|Kaiser-Wilhelm-Allee 60
|51373 Leverkusen
|Deutschland
|Internet:
|www.covestro.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2214400 16.10.2025 CET/CEST
