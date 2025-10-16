Prominenter Trump-Kritiker John Bolton angeklagt

WASHINGTON (dpa-AFX) - Mit John Bolton ist einer der schärfsten Kritiker von US-Präsident Donald Trump angeklagt worden. Dem früheren Nationalen Sicherheitsberater Trumps wird unter anderem die Weitergabe sensibler Informationen zur nationalen Verteidigung vorgeworfen, wie das Justizministerium mitteilte./fsp/DP/he