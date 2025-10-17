Werbung ausblenden

AKTIE IM FOKUS: Volvo unter Druck - trübe Aussichten belasten

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Aktien von Volvo haben am Freitag mit deutlichen Verlusten auf die jüngsten Zahlen reagiert. Zuletzt sanken sie um 6,5 Prozent. Der Wert beschleunigte damit den Trend fallender Kurse seit Ende August. Die Aktie ist von knapp 300 auf rund 250 Kronen gesunken und nimmt damit wieder Kurs auf das bisherige Jahrestief aus dem April bei rund 230 Kronen.

Die Analysten von RBC sprachen von einem durchwachsenen Bericht zum dritten Quartal. Der bereinigte operative Gewinn (Ebit) sei zwar besser als erwartet ausgefallen. Überschattet werde dies aber von dem vorsichtigen Ausblick auf das kommende Jahr. Die Auftragseingänge seien zudem schwächer als erwartet ausgefallen und auch die Marge habe enttäuscht. Außerhalb des LKW-Bereichs gestalte sich das Geschäft unterdessen solide./mf/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Volvo B

Das könnte dich auch interessieren

Neue Ukraine-Hoffnungen
Gewinnmitnahmen in Rüstungsaktienheute, 08:46 Uhr · dpa-AFX
Gewinnmitnahmen in Rüstungsaktien
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Entsteht hier gerade eine Blase?
Fünf Indikatoren zeigen, wie teuer US-Aktien wirklich sind14. Okt. · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025
Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt12. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden