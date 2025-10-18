Wochenrückblick – Edelmetallrally geht weiter – die Indizes zeigen ein gemischtes Bild

Werbung





Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



Frankreichs wiedergewählter Premierminister Lecornu hat eine Mehrheit für seine Regierung gefunden und beide Misstrauensvoten überstanden. Damit kehrt nach politisch unruhigen Wochen wieder etwas Stabilität in Frankreich ein. Ganz anders ist die Lage in den USA: Der dortige Regierungs-Shutdown besteht weiterhin, was zu Unsicherheiten an den Märkten führt. Auch die Wirtschaft in Deutschland bleibt angespannt, denn die Inflation stieg im September auf rund 2,4 Prozent. Inmitten dieser Turbulenzen gibt es jedoch auch positive Unternehmensnachrichten: Broadcom konnte dank eines Deals mit OpenAI von der aktuellen Entwicklung profitieren.





Globaler Aktienmarkt – Ein Gemischtes Bild



Der DAX® notierte am Freitagmittag rund 1,4 Prozent unter dem Vorwochenschlusskurs. Der S&P 500® sowie der Nasdaq-100 Index® und der Dow Jones Industrial Average® schlossen am Donnerstagabend rund 1 Prozent über dem Vorwochenschlusskurs.







