EQS-DD: REPLOID Group AG: Addendum Invest FlexKapG, Veräußerung: OTC - Außerhalb eines Handelsplatzes, Aktienverkauf an Privatperson



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



21.10.2025 / 10:46 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Addendum Invest FlexKapG

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Msc, MBA Vorname: Philip Nachname(n): Pauer Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

REPLOID Group AG

b) LEI

529900KNZ7JJ6VLDJL12

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000A3HRX5

b) Art des Geschäfts

Veräußerung: OTC - Außerhalb eines Handelsplatzes, Aktienverkauf an Privatperson

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 1.750,00 EUR 86,00 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 1.750,00 EUR 86,00 Stück

e) Datum des Geschäfts

13.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

21.10.2025 CET/CEST

Sprache: Deutsch Unternehmen: REPLOID Group AG Maria-Theresia-Straße 53 4600 Wels Österreich Internet: reploid.eu

