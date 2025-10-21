EQS-DD: REPLOID Group AG: Addendum Invest FlexKapG, Veräußerung: OTC - Außerhalb eines Handelsplatzes, Aktienverkauf an Privatperson
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
21.10.2025 / 10:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Addendum Invest FlexKapG
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Msc, MBA
|Vorname:
|Philip
|Nachname(n):
|Pauer
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|REPLOID Group AG
b) LEI
|529900KNZ7JJ6VLDJL12
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|AT0000A3HRX5
b) Art des Geschäfts
|Veräußerung: OTC - Außerhalb eines Handelsplatzes, Aktienverkauf an Privatperson
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|1.750,00 EUR
|86,00 Stück
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|1.750,00 EUR
|86,00 Stück
e) Datum des Geschäfts
|13.10.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
21.10.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|REPLOID Group AG
|Maria-Theresia-Straße 53
|4600 Wels
|Österreich
|Internet:
|reploid.eu
IPO geplant, IPO planned;
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
101360 21.10.2025 CET/CEST
