EQS-News: Die Haute Couture von Stéphane Rolland beleuchtet das 10-jährige Bestehen der Barcelona Bridal Night

BARCELONA, Spanien, 21. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die Haute Couture von Stéphane Rolland steht im Mittelpunkt des 10-jährigen Jubiläums der Barcelona Bridal Night, der Flaggschiff-Gala der Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) 2026, und markiert die allererste Laufstegshow des Pariser Modeschöpfers in Spanien. Als angesehenes Mitglied der Chambre Syndicale de la Haute Couture wird Herr Rolland eine besondere Ausstellung präsentieren, in der er retrospektive Stücke mit 20 exklusiven, eigens für diesen Anlass entworfenen neuen Kreationen kombiniert. Insgesamt werden 80 Haute Couture-Looks - gleichmäßig verteilt auf Braut, Abend und roten Teppich - seine Vision von Mode als lebendige Skulptur und pure Emotion zelebrieren.

Die Ausstellung findet am Abend des 22. April in der Halle 8 der Fira de Barcelona auf dem Montjuïc statt - einem ikonischen Art-Déco-Gebäude, das für die Weltausstellung 1929 erbaut wurde. Die architektonische Erhabenheit des Gebäudes wird die charakteristische visuelle Sprache von Herrn Rolland widerspiegeln, in der Volumen, Geometrie und dramatische Silhouetten die Couture als eine Form des kulturellen und künstlerischen Ausdrucks offenbaren. Die BBFW, die vom 22. bis 26. April stattfindet, ist weithin als globales Epizentrum für Braut-, Zeremonie- und Rote-Teppich-Mode anerkannt und bringt über 400 Marken und rund 40 internationale Designer zusammen. Die Ausgabe 2026 gewinnt besondere Bedeutung, da Barcelona die Welthauptstadt der Architektur wird.

„Es ist eine große Ehre, meine Arbeit auf der BBFW zu präsentieren", sagt Herr Rolland. „Barcelona teilt mit der Haute Couture die gleiche Hingabe an Form, Volumen und künstlerischen Ausdruck." Seine Teilnahme folgt auf frühere Stars wie Vivienne Westwood, Giambattista Valli, Viktor & Rolf und Elie Saab und unterstreicht das Engagement der BBFW für künstlerische Exzellenz und ihre kulturelle Führungsrolle auf der internationalen Bühne.

Getreu seinem Engagement für die Förderung zukünftiger Talente hat Herr Rolland 24 Studenten der führenden Modeschulen Barcelonas - IED, ESDI und LCI - eingeladen, den Laufsteg mit ihren eigenen Kreationen zu eröffnen, die in Zusammenarbeit mit Maison Stéphane Rolland entwickelt und aus von Gratacós gespendeten Stoffen gefertigt wurden. Diese Initiative spiegelt eine gemeinsame Überzeugung von Herrn Rolland und dem BBFW wider: dass Innovation in der Haute Couture damit beginnt, die nächste Generation zu fördern.

Gefeiert von Ikonen wie Lady Gaga, Celine Dion, Beyoncé, Jennifer Lopez und Nieves Álvarez - seiner Muse und häufigen Laufstegpräsenz - wird Herr Rolland für seine Meisterschaft in skulpturaler Couture, architektonischer Präzision und theatralischer Eleganz gefeiert. Seine Ankunft bei der BBFW bestätigt den Auftrag der Veranstaltung: die Haute Couture als eine lebendige Kunstform zu positionieren, die Kultur und Schönheit auf globaler Ebene prägt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2800752/Stephane_Albasari.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/5572585/Fira_Barcelona_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-haute-couture-von-stephane-rolland-beleuchtet-das-10-jahrige-bestehen-der-barcelona-bridal-night-302589557.html

