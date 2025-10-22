Werbung ausblenden
Werbung von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

Adyen - Welcher Zündfunke jetzt noch fehlt

HSBC · Uhr
Artikel teilen:
HSBC Daily Trading

Welcher Zündfunke jetzt noch fehlt

Übergeordnet befindet sich die Adyen-Aktie in einer langjährigen Bodenbildungsphase. Im Verlauf einer möglichen unteren Umkehr haben mehrere Faktoren aktuell unsere Aufmerksamkeit hervorgerufen. Beginnen möchten wir mit der besonderen „Hammer“-Umkehrkerze von Mitte August, die seither die charttechnischen Leitplanken vorgibt. Aber auch auf Monatsbasis steht das äquivalente Kerzenmuster zu Buche. Die aktuelle Trendwendeambitionen werden zusätzlich durch den Bruch des kurzfristigen Abwärtstrends (akt. bei 1.359 EUR) sowie durch verschiedene Indikatoren (z. B. MACD, RSI) untermauert. Was aus charttechnischer Sicht aktuell noch fehlt, ist eine Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 1.516 EUR). Schließlich würde dies mit dem Ausbruch aus der Range seit August einhergehen und gleichzeitig die Auflösung der damaligen „Hammer“-Kerze bedeuten. Lohn der Mühen dürfte dann ein Anlauf auf die horizontalen Barrieren bei 1.675 EUR bzw. 1.880 EUR sein. Während der Spurt über das zuerst genannte Level eine mittelfristige Bodenbildung abschließen würde, geht die zweite Schlüsselmarke mit der ganz großen, unteren Umkehr einher. Im Ausbruchsfall bietet sich der o. g. ehemalige Abwärtstrend als Stop-Loss an.

Adyen (Weekly)

Chart Adyen
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Adyen

Chart Adyen
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Adyen

Das könnte dich auch interessieren

Starker Börsenstart
TKMS ist zeitweise mehr wert als Thyssenkrupp20. Okt. · dpa-AFX
Thyssenkrupp-Logo vor Gebäuden
Nach Abspaltung
Thyssenkrupp- und TKMS-Aktien sind begehrtgestern, 13:09 Uhr · dpa-AFX
Die Werft von TKMS
Erster Handelstag
Marineschiffbauer TKMS geht an die Börse20. Okt. · dpa-AFX
Die Werft von TKMS
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Biogen bietet jetzt ein Chance/Risiko-Verhältnis von 3:1gestern, 15:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Europas Abhängigkeiten sind fatal19. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
Werbung ausblenden