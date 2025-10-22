Adyen - Welcher Zündfunke jetzt noch fehlt
Welcher Zündfunke jetzt noch fehlt
Übergeordnet befindet sich die Adyen-Aktie in einer langjährigen Bodenbildungsphase. Im Verlauf einer möglichen unteren Umkehr haben mehrere Faktoren aktuell unsere Aufmerksamkeit hervorgerufen. Beginnen möchten wir mit der besonderen „Hammer“-Umkehrkerze von Mitte August, die seither die charttechnischen Leitplanken vorgibt. Aber auch auf Monatsbasis steht das äquivalente Kerzenmuster zu Buche. Die aktuelle Trendwendeambitionen werden zusätzlich durch den Bruch des kurzfristigen Abwärtstrends (akt. bei 1.359 EUR) sowie durch verschiedene Indikatoren (z. B. MACD, RSI) untermauert. Was aus charttechnischer Sicht aktuell noch fehlt, ist eine Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 1.516 EUR). Schließlich würde dies mit dem Ausbruch aus der Range seit August einhergehen und gleichzeitig die Auflösung der damaligen „Hammer“-Kerze bedeuten. Lohn der Mühen dürfte dann ein Anlauf auf die horizontalen Barrieren bei 1.675 EUR bzw. 1.880 EUR sein. Während der Spurt über das zuerst genannte Level eine mittelfristige Bodenbildung abschließen würde, geht die zweite Schlüsselmarke mit der ganz großen, unteren Umkehr einher. Im Ausbruchsfall bietet sich der o. g. ehemalige Abwärtstrend als Stop-Loss an.
Adyen (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Adyen
Quelle: LSEG, tradesignal²
