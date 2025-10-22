Bundeskanzler Merz bei Westbalkan-Gipfel in London

LONDON (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz und andere Staats- und Regierungschefs kommen am Mittwoch in London zu einem Westbalkan-Gipfel zusammen. Die Konferenz findet im Rahmen des sogenannten Berlin-Prozesses statt. Bei dem Treffen dabei sind neben dem Vereinigten Königreich als Gastgeber und den Westbalkanstaaten mehrere europäische Länder sowie EU-Institutionen.

Der Berlin-Prozess sei eine Erfolgsgeschichte, "die auch die Bundesregierung unter Bundeskanzler Merz fortschreibt", heißt es in einer Ankündigung der Bundesregierung. Das von der damaligen Kanzlerin Angela Merkel 2014 initiierte Format soll die sechs Länder an Standards, Normen und Praktiken der EU heranführen. Den Vorsitz hat derzeit Großbritannien. Zu den Westbalkanstaaten zählen Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien.

Die Europäische Union hatte den Westbalkanländern 2003 den Beitritt in Aussicht gestellt und dazu Reformen in den Ländern gefordert. In dem Verfahren sind die Länder unterschiedlich weit. Der Frust ist mitunter groß, da einzelne Länder schon seit Jahrzehnten in dem Verfahren hängen.

Der deutsche Außenminister Johann Wadephul (CDU) hatte zuletzt bei einer Westbalkankonferenz in der nordirischen Hauptstadt Belfast gefordert, den seit Jahren auf der Stelle tretenden Prozess voranzutreiben. Hintergrund sind Befürchtungen, dass Länder wie China und Russland immer stärkeren Einfluss auf dem Westbalkan gewinnen, je länger ein EU-Beitritt sich verzögert./pba/DP/he