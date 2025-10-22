Eurobattery Minerals stärkt ESG durch den Towards Sustainable Mining-Standard und einen Nachhaltigkeitsbericht



Stockholm, 22. Oktober 2025– Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: „BAT“ und Börse Stuttgart: „EBM“; kurz: „Eurobattery Minerals“ oder „das Unternehmen“) freut sich, bekannt geben zu können, dass die Verantwortung und Nachhaltigkeit seiner Bergbauaktivitäten beim Batteriemineralprojekt Hautalampi in Finnland anhand des international anerkannten Standards „Towards Sustainable Mining“ („TSM“) überwacht und weiterentwickelt werden. Unsere hundertprozentige Tochtergesellschaft FinnCobalt Oy („FinnCobalt“) hat gerade den letzten Prüfungsprozess durchlaufen und das Unternehmensprofil wurde auf der TSM-Website aktualisiert. Die Eurobattery Minerals Group hat sich den Betriebsgrundsätzen des TSM-Systems für verantwortungsvolle Mineralexploration in Finnland verpflichtet. FinnCobalt wird im Dezember 2025 zudem einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen.

Das TSM-Programm, das in Finnland vom finnischen Bergbauverband (FinnMin) koordiniert wird, bietet einen transparenten und vergleichbaren Rahmen für die Bewertung der ökologischen und sozialen Verantwortung im Bergbau. Durch die Teilnahme an der TSM-Initiative unterstreicht FinnCobalt sein kontinuierliches Engagement für kontinuierliche Verbesserung, Transparenz und verantwortungsvolle Bergbaupraktiken im Einklang mit den finnischen und EU-Nachhaltigkeitszielen.

„Jede menschliche Aktivität hat Auswirkungen – die entscheidende Frage ist, wie wir diese minimieren“, sagt Ilari Kinnunen, Geschäftsführer im Finnland. „Durch die weitere Stärkung unserer ESG-Basis unterstreicht FinnCobalt die Bedeutung transparenter Abläufe und des größtmöglichen Respekts für die lokale Bevölkerung und die Umwelt. Dieser Ansatz steht im Einklang mit den Zielen des Critical Raw Materials Act (CRMA) und stärkt die verantwortungsvolle und rückverfolgbare Produktion von Mineralien in Europa und unterstützt gleichzeitig den Übergang zur Nachhaltigkeit.“

FinnCobalt hat gerade den jährlichen Auditprozess für TSM durchlaufen. Ein aktualisiertes Profil unserer finnischen Tochtergesellschaft ist ab sofort auf der offiziellen TSM-Website verfügbar: kaivosvastuu.fi/en/exploration/2024-finncobalt-oy/. Sowohl FinnCobalt als auch Eurobattery Minerals haben sich den Betriebsgrundsätzen des Verantwortungssystems für die Mineralexploration verpflichtet, und hat alle Mitarbeiter über diese Verpflichtung informiert.

„Verantwortungsvoller Bergbau ist die Grundlage unserer Strategie. Die Anwendung des TSM-Standards hilft uns, unsere Nachhaltigkeitsleistung glaubwürdig und transparent zu messen, zu verbessern und zu kommunizieren. Dies entspricht perfekt unserer Vision – verantwortungsvoll geförderte Mineralien aus Europa für Europa“, sagt Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals AB.

Der Konzern legt weiterhin Wert darauf, wie er seine ESG-Arbeit kommuniziert und stellt sicher, dass diese so transparent wie möglich ist, damit die Stakeholder Fortschritte und Ergebnisse leicht verfolgen können. Im Rahmen dieser Verpflichtung wird FinnCobalt im Dezember 2025 seinen ersten eigenständigen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen, der klare Einblicke in unsere verantwortungsvollen Bergbaupraktiken und unsere laufenden Beiträge zur Nachhaltigkeitswende in Europa bietet.

Weitere Informationen zu TSM finden Sie unter: https://kaivosvastuu.fi/en/network/towards-sustainable-mining/

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa hinsichtlich des verantwortungsvollen Abbaus von Mineralien autark zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Bergbauprojekte in Europa, um kritische Rohstoffe zu liefern und so zu einer saubereren und gerechteren Welt beizutragen.

Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn.

Kontakte

Roberto García Martínez – CEO

E-mail: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt Investor Relations

E-mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Mangold Fondkommission AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB

Tel.: +46 8 503 015 50

E-Mail: ca@mangold.se

