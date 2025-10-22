Insider: Cargo-Chefin von Deutscher Bahn muss Posten räumen

Berlin (Reuters) - Bei der Deutschen Bahn zeichnet sich die nächste wichtige Personalentscheidung ab.

Sigrid Nikutta, Chefin der krisengeplagten Frachtsparte, stehe vor der Ablösung, hieß es am Mittwoch im Umfeld des Staatskonzerns. Der Aufsichtsrat solle am 30. Oktober über die Personalie formal entscheiden.

Eine Sprecherin der Bahn wollte sich nicht äußern. Mehrere Medien hatte zuvor berichtet, Nikutta müsse ihren Posten räumen. Ihr Sanierungskonzept ist einem externen Gutachten zufolge nicht ausreichend. Die einflussreiche Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft hatte zuletzt öffentlich ihre Abberufung gefordert. Die EVG wirft ihr vor, kein Zukunftskonzept zu haben.

DB Cargo muss auf Druck der EU-Kommission bis 2026 profitabel werden. Ansonsten soll die Tochter zerschlagen werden. Nikutta verfolgt deswegen einen scharfen Sparkurs. DB Cargo transportierte im ersten Halbjahr zehn Prozent weniger, der Umsatz sank um neun Prozent auf 2,5 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis verbesserte sich um 165 Millionen auf minus 96 Millionen Euro. Im Güterbereich machen private Konkurrenten der Bahn bereits rund 60 Prozent des Geschäfts in Deutschland.

EVG: BRAUCHEN NEUE STRATEGIE FÜR CARGO

EVG-Vizechefin Cosima Ingenschay sagte auf Anfrage, das Gutachten des Beratungsunternehmens Oliver Wyman habe bestätigt, was sich schon lange abgezeichnet habe: "Nikutta hat keine Ideen mehr für die Zukunft von Cargo. Es ist ein bitteres Ende für Sigrid Nikutta, aber das Ende ist bitter notwendig. Noch ist Cargo sanierungsfähig." Für den Neustart brauche es aber eine klare Strategie. "Die neue Person an der Cargo-Spitze muss Geschäftsentwicklung zur obersten Priorität machen. Bestehende Kunden müssen gehalten und verlorene zurückgewonnen werden."

Seit Anfang Oktober ist Evelyn Palla neue Chefin der Bahn. Sie soll den gesamten Konzern profitabel machen, gleichzeitig aber auch für pünktlichere Züge im Fernverkehr sorgen. Insidern zufolge wird der Aufsichtsrat bei seiner Sitzung Ende Oktober zwei Positionen im Führungsgremium nach Pallas Vorstellungen besetzen. So soll die frühere Hornbach-Managerin Karin Dohm Finanzvorständin im Bahn-Konzern werden. Außerdem soll der bisherige Regio-Manager Harmen van Zijderveld den Regionalverkehr im Vorstand vertreten. Diesen Posten hatte bisher Palla selbst inne.

