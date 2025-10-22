Werbung ausblenden
Quartalsbericht veröffentlicht

L'Oreal-Umsatz enttäuscht - Amerika-Geschäft schwächelt

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Sunlight_s/Shutterstock.com

Paris (Reuters) - Ein schleppendes Amerika-Geschäft hat L'Oreal ein enttäuschendes Quartalsergebnis beschert.

Die Erlöse seien von Juli bis September um 4,2 Prozent auf 10,33 Milliarden Euro gestiegen, teilte der weltgrößte Kosmetik-Hersteller am Dienstag mit. Analysten hatten jedoch mit einem Plus von knapp fünf Prozent gerechnet. In Nordamerika blieb der Umsatz-Anstieg mit 1,4 Prozent ebenfalls hinter den Erwartungen zurück.

Das Wachstum habe sich jedoch in sämtlichen Geschäftsbereichen beschleunigt, betonte der französische Konzern. Der wichtige China-Absatz habe erstmals seit zwei Jahren wieder zugelegt. Die dortigen Verbraucher hatten zuvor wegen unsicherer Konjunkturaussichten verstärkt zu lokalen Marken gegriffen.

Konzern-Chef Nicolas Hieronimus äußerte sich zuversichtlich, künftig stärker als der Gesamtmarkt zu wachsen. Hierzu setze er auf neue Produkte und Übernahmen. Vor wenigen Tagen hatte L'Oreal den rund vier Milliarden Euro schweren Kauf der Kosmetik-Sparte Creed des Luxusgüter-Herstellers Kering bekannt gegeben.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
L'Oreal
L
L'OREAL
Beiersdorf
Coty

Das könnte dich auch interessieren

Aktie dennoch unter Druck
Hermes wächst unerwartet starkheute, 11:16 Uhr · dpa-AFX
Hermes wächst unerwartet stark
Aktie unter Druck
Gesenkte Ziele schicken Teamviewer auf Rekordtiefheute, 08:11 Uhr · dpa-AFX
Gesenkte Ziele schicken Teamviewer auf Rekordtief
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Biogen bietet jetzt ein Chance/Risiko-Verhältnis von 3:1gestern, 15:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Europas Abhängigkeiten sind fatal19. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
Werbung ausblenden