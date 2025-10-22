Werbung ausblenden

Preis für Opec-Öl gestiegen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gestiegen. Wie das Opec-Sekretariat am Mittwoch in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Dienstag 62,04 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 30 Cent mehr als am Montag. Die Opec berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/stk

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Biogen bietet jetzt ein Chance/Risiko-Verhältnis von 3:1gestern, 15:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Europas Abhängigkeiten sind fatal19. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
Werbung ausblenden