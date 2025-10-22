Preis für Opec-Öl gestiegen
dpa-AFX · Uhr
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gestiegen. Wie das Opec-Sekretariat am Mittwoch in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Dienstag 62,04 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 30 Cent mehr als am Montag. Die Opec berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/stk
