Trading-Chance S&P 500: Die Bullen sind am Drücker

Was ist der S&P 500 Index?

Der S&P 500 ist ein Aktienindex, der die 500 nach Marktkapitalisierung größten und wichtigsten börsennotierten US-Unternehmen abbildet. Er gilt als das führende Barometer für die Entwicklung des US-amerikanischen Aktienmarktes und der US-Wirtschaft.

Fakten zum Index

· Zusammensetzung: Der S&P 500 wird von einem Komitee verwaltet, das die Unternehmen nach strengen Kriterien wie Marktkapitalisierung und Liquidität auswählt. Er repräsentiert etwa 80 % des gesamten US-Aktienmarktes.

· Gewichtung: Der Index ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet, was bedeutet, dass Unternehmen mit einem höheren Marktwert einen größeren Einfluss auf den Indexstand haben.

· Nicht direkt investierbar: In den Index selbst kann man nicht direkt investieren. Stattdessen können Anleger Indexfonds (ETFs) erwerben, die die Wertentwicklung des S&P 500 nachbilden.

· Durchschnittliche Rendite: Seit seiner Einführung im Jahr 1926 hat der Index (einschließlich Dividenden) eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 9,8 % erzielt.

Zusammensetzung nach Sektoren

Die Verteilung der Sektoren spiegelt die Gewichtung der größten Unternehmen wider, mit einem starken Fokus auf Technologie- und Gesundheitswerte:

· Informationstechnologie: 33,3 %

· Finanzwesen: 13,9 %

· Nicht-Basiskonsumgüter: 10,6 %

· Kommunikationsdienste: 10,4 %

· Gesundheitswesen: 9,0 %

Top-10-Unternehmen

Einige der größten Unternehmen im S&P 500 sind:

· NVIDIA Corporation (NVDA)

· Microsoft Corporation (MSFT)

· Apple Inc. (AAPL)

· Amazon.com, Inc. (AMZN)

· Meta Platforms, Inc. (META)

Wichtige Marken sind gefallen…

In früheren Artikeln hatten wir bereits erläutert, dass der Optionsmarkt längst viel größer ist, als der amerikanische Aktienmarkt. Entsprechend strahlen die Wetten vom Optionsmarkt auf den Futures-Markt über. Das Gros der Optionswetten sind Stillhaltergeschäfte, bei denen die Option verkauft wird (quasi Shorten) mit der Intention, bei wertlosem Verfall die Optionsprämie einzustreichen. Man verkauft Optionen mit einer Basis, von der man glaubt, diese würde zum Abrechnungszeitpunkt nicht erreicht werden. In der Grafik sehen wir beispielsweise, dass bei 6300 Punkten ein hohes Put Open Interest besteht. Diese Marke fungiert dadurch als Unterstützung. Auf die Marken von 6600 und 6700 Punkten gibt es viele Wetten gegen die darauf lautenden Call-Optionen mit Laufzeit Dezember. Viele Marktteilnehmer sind also davon überzeugt, dass wir im Dezember niedriger notieren werden. Nun wurden aber genau diese Marken jüngst überwunden, was die Optionsverkäufer unter Druck setzt. Denn nach oben sind die Verluste theoretisch unbegrenzt. Meist werden dann zum Kontrollieren und Abmildern der Verluste die zugrunde liegenden Futures gekauft. Das wiederum verstärkt den Trend. Kurzum: die Mehrzahl erwartet eine Korrektur. Nun haben wir eine Konstellation, bei der das Fallen einer relevanten Marke die nächste Marke auslösen kann, in einer Art Domino-Effekt. Bei 7000 Punkten haben wir das höchste Call Open Interest. Zunächst fungiert diese Marke als Widerstand, an dem sich der Markt etwas abarbeiten könnte. Sollte jedoch auch diese Marke überwunden werden, dann darf mit einer Intensivierung des Trends gerechnet werden.

Quelle: www.cmegroup.com

Commitment of Traders Report

Die Fonds agieren tendenziell trendkonform und sind umso höher investiert, je weiter ein Trend fortgeschritten ist. Doch manchmal weichen sie von diesem Verhalten ab und sind bereits am Verkaufen, wenn der Trend noch weiter aufwärts gerichtet ist. Dadurch sind etwaige Korrekturen auch schnell wieder bereinigt, da die spekulativen Kräfte gar nicht mehr hoch investiert sind. Beim Zoll-Crash im April waren die Fonds noch relativ stark engagiert. Als der Markt sich anschließend wieder erholte, bauten diese netto Positionen ab. Dies setzt sich bis heute tendenziell fort. Bei steigenden Kursen bauen die Fonds (Large Specs) immer weiter Positionen ab. Das bedeutet: es kann jederzeit zu einem kurzen, scharfen Rücksetzer kommen, doch dieser stellt dann eher eine Zukauf-Chance dar, als dass er eine längere Baisse-Phase einläuten würde.

Quelle: www.barchart.com

Ausbruch in starker saisonaler Phase erfolgt

Wir nutzen seit Jahrzehnten eigene Strategien, die entweder zyklisch-saisonaler Natur sind oder Ausbruchs-Charakter haben. Im Gegensatz zu landläufig bekannten Breakout-Strategien , bei denen es nur um den Faktor „Preis“ geht, haben wir eine Zeit-Komponente in jedem Setup. Denn eines ist offensichtlich: die Wahrscheinlichkeit für einen Impuls in eine spezifische Richtung und damit für einen erfolgreichen Ausbruchs-Trade verteilen sich nicht gleich über das gesamte Jahr.

Die dritte Oktoberwoche ist naturgemäß ein sensibler Zeitpunkt. WENN deren Hoch in der Folgewoche überwunden wird, DANN resultierte daraus in 88,2 Prozent der Fälle ein erfolgreicher Long-Trade. Unser Setup hat klare Parameter im Regelwerk für Stop, Haltedauer und Gewinnziel, die wir aber der Fairness gegenüber unseren Kunden wegen unkenntlich gemacht haben. Für Sie, liebe Leser, ist die Kern-Information: es gab ein frisches Long-Signal gemäß unseres Setups. Die Position wird etwas weniger als einen Monat gehalten.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Fazit:

Die Wetten gegen steigende Kurse am Optionsmarkt, Fonds, die in steigende Kurse hinein bereits verkauft und Positionen abgebaut haben und eine saisonal starke Phase, in der ein relevanter Ausbruch erfolgte: das ist die Mixtur für eine trendkonforme Trading-Chance. Das passende Produkt hierfür stellen wir Ihnen nachfolgend gerne vor.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf den S&P 500

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 5.701,08 Punkten. Bei einem aktuellen Preis von 6.735 Zählern ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 6,43. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PJ0TGK.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 6300 Punkte

