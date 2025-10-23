Werbung ausblenden
Aktien New York:

US-Börsen legen zum Handelsstart leicht zu

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Das Straßenschild der Wall Street
Quelle: Adobe.com/Péter Mács

(dpa-AFX) - Nach den Gewinnmitnahmen zur Wochenmitte haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag im frühen Handel etwas zugelegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg zuletzt um 0,3 Prozent auf 46.719 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,5 Prozent auf 6.729 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,5 Prozent auf 25.006 Punkte aufwärts.

Am Mittwoch hatten Sorgen über eine erneute Verschärfung der Handelsspannungen zwischen den USA und China zu einem Kursrücksetzer geführt. Rückenwind liefert die bislang überwiegend positiv verlaufene Berichtssaison der Unternehmen. Zudem gilt es an den Märkten als nahezu sicher, dass die US-Notenbank Fed bei ihrer Sitzung kommende Woche die Zinsen weiter senken wird./edh/he

